'E, SAD NEMA KOČNICA' Piksi zagrmeo pred Srbija - Danska: Portugal nismo bili pobedili 36 godina, pa...

Fudbalska reprezetnacija Srbije od 20.45 u ponedeljak u Leskovcu igra utakmicu "A4" divizije Lige nacija protiv Danske, a dan ranije održana je konferencija za medije na kojoj je svoja očekivanja izneo Dragan Stojković Piksi, kao i defanzivac Strahinja Pavlović.

Novinarima u Leskovcu obratio se prvo selektor "orlova".

- Došli smo do kraja ove Lige nacija. Utakmica sa Danskom predstavlja kategoriju najvažnijih utakmica. Ne postoji važnija. znali smo da će tako biti. Da će Švajcarska i Danska biti od ključnog značaja za naš status u pogledu tabele. Svesni smo važnosti meča. Spremno ćemo ga dočekati. Najvažnije je da igrači sada iskoriste svaki sekund za dobar odmor. Budite ubeđeni da ćemo dati sve od sebe da utakmicu rešimo u svoju korist.

O kadrovskoj situaciji.

- Zdravstvena situacija nije najbolja. Suočavamo se sa time od septembra. Srđan Babić je već odleteo i sleteo u svoj klub, da se javi. Ima problem sa kolenom i nastaviće lečenje. Sa druge strane tu je Strahinja Pavlović koji ima pravo igranja. Što se drugih tiče za sada se niko nije žalio. Nisam dobio izveštaj nikakav medicinskog osoblja, što znači da su spremni, a to je dobra vest. Zbog povreda nećemo moći na određene da računamo, da ne pominjem imena, već ih znate. Oni koji budu igrali znaju šta treba da rade i moraće da igraju kako se dogovorimo. Nisam srećan kada je igrač povređen, nisam srećan kada neko ne može da konkuriše za tim, a moj posao je takav da moram da donosim odluke najbolje po tim.

Nerešeno sa Bugarskom, pobeda nad Švajcarskoj, sada Danska, upitan je Stojković da li je Leskovac srećan grad za reprezentaciju Srbije?

- U Leskovcu sam proveo vreme i u vojsci. Imam lepo mišljenje o gradu i mestu. Tačno je da igramo po treći put ovde. Osećamo privrženost ljudi koji dođu na stadion, mislim da će isto tako biti i sutra.

Uporedio je igračke i trenerske dane.

- Teže je biti selektor, lakše je biti fudbaler. To su dve potpuno različite kategorije posla. Ne mogu da se porede, ali opet, ovaj trenerski posao je jako izazovan, ono što me je privuklo kada sam odlučio da se bavim ovim poslom je kreativnost. Selektorsko mesto nije lako. Očekivanja su velika, traži se pobeda, uspeh, a nekada nije lako doći do nje. Najvažnije je da imamo pošten odnos prema dresu, zemlji, medijima... To je najveći nivo odgovornosti. U klubu možete da igrate jedne nedelje, a naredne ne, u reprezentaciji nema zadrške, iz odgovornosti proilazi odgovornost i htenje.

Opet se osvrnuo na Dance Stojković:

- Svesni smo šta nas čeka i šta bismo želeli da uradimo. Sutra nema kočnica, nema taktiziranja, sutra se igra bez kočnica. Takvu Srbiju želim da vidim, od prvog zvižduka. To ću reći igračima i tražiti od njih.

Upitan je kako prekinuti niz poraza protiv Danske:

- Pobediti ih i rešiti problem. Švajcarsku 23 godine nismo pobedili, prošlog meseca smo to uspeli. U određenim vremenskim intervalima desi se da se sruše te tradicije. Sa Dancima smo na Evropskom prvenstvu igrali bez golova. Nedostajao nam je jedan pogodak, ali to je sve fudbal. Koliko je meseci prošlo, a ponovo ista priča. Sada igramo kod kuće, a to je poslednja utakmica koja nam kroji sudbinu po pitanju plasmana. Ono što mogu da kažem, a znam da i igrači isto razmišljaju - da se da jedan maksimum sa pametnom igrom od početka do kraja, pa ćemo da vidimo šta će biti. Da bi prekinuli negativan niz moramo da damo jedan gol više od protivnika. Dal i sada imamo snage, znanja, ja mislim da imamo. Siguran sam da imamo. Prema tome, Srbija će sutra dati sve što ima i može. Portugal nismo pobedili 36 godina, pa smo ih dobili pre dve godine u Lisabonu kada je bilo najpotrebnije. Momci moraju da veruju. Imate samo 10 igrača koji vam ne daju da ih pobedite, a vi želite da ih pobedite, ne treba praviti filozofiju od toga. Sve su to jasne stvari.

Govorio je i o igračima koji su imali manju minutažu.

- Svi igrači koji su bili pozivani, oni su pozivani zarad nečega što su zaslužili, a ne zato što nam se sviđaju njihove frizure. Želeli smo da proširimo lepezu igračkog kadra u budućnosti, sa mnom ili ne, videćemo. Iskorišten je momenat zbog otkaza, mi smo u dobroj poziciji, ne zavisimo ni od koga, ostajemo u igri do kraja, nismo mrtvi, kao što nismo bili ni u Kataru, Nemačkoj, poslednja utakmica odlučuje o našoj poziciji i to me raduje, jedva čekam. Momci koji su ušli sa klupe, njih odlično znamo. Što im ne bih dao šansu, zbog straha, ne postoji strah, imamo hrabrosti da to uradimo, ja to radim i to sam uradio na kraju krajeva. Na njima je da pokažu da nisu slučajno tu i da sam bio u pravu kada sam ih pozvao pod zastavu.

Strahinja Pavlović istakao je da je teže gledati meč sa klupe, nego igrati.

- Teže je posmatrati utakmicu nego igrati. Najbitnije je da se vraćam. Čeka nas teška utakmica. Tri puta smo igrali sa Dancima, dobro se znamo. Znamo im prednosti i mane. Složio bih se sa misterom da sutra treba da idemo na sve ili ništa. Od prvog minuta da krenemo svim snagama.

Autor: Dubravka Bošković