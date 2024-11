MILOJEVIĆ POSLE TRIJUMFA ZVEZDE ODGOVORIO BIVŠEM REPREZENTATIVCU SRBIJE: Trener crveno-belih ućutkao Kuzmanovića

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Štutgart rezultatom 5:1 u utakmici 5. kola Lige šampiona.

Strelci za Zvezdu bili su Silas u 12., Krunić u 31. minutu, Ivanić u 65., i Radonić u 70. i 88 minutu.

Trener Vladan Milojević je bio zadovoljan prikazanim, a imao je posebnu poruku za bivšeg reprezentativca Srbije Zdravka Kuzmanovića koji je pre meča poželeo pobedu Nemcima.

- Zdravku Kuzmanoviću bih poslao poruku da je ovo pobeda za njega, zna kakve je izjave davao, to je neprimereno, on je patriota, on ne sme takve izjave da da. Mi smo naš klub, mi ga volimo, i to bi bilo to, od sutra se opet pripremamo, ne radimo ništa - rekao je Vladan Milojević.

pročitajte još MILIONI STIŽU NA MARAKANU: Evo koliko novca je Zvezda zaradila pobedom nad Štutgartom

Autor: Marija Radić