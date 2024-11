Terzić: Ova pobeda je potvrda da se stvara velika Crvena zvezda

Generalni direktor fudbalskog šampiona Srbije Zvezdan Terzić rekao je da je ubedljiva pobeda nad Štutgartom (5:1) potvrda da se stvara velika Crvena zvezda.

"Danas sam održao sastanak sa igračima i rekao im da pobeđujemo i da oni moraju da veruju u pobedu. Obećali smo im ogromnu premiju za tri boda. Verovali smo u pobedu i to smo preneli na igrače. Osećam već danima dobru energiju na treninzima i to sam im rekao. Imamo izvanredne igrače, izvanredan tim, izvanrednog trenera. Moralo je sve to da se pokaže i na terenu. Bilo je pitanje vremena. I pored prethodnih rezultata verovali smo u ovo što radimo", rekao je Terzić, a prenosi klupski sajt.

Istakao je da je ovo jedna od najvećih evropskih pobeda u istoriji Crvene zvezde.

"Ova pobeda je potvrda da se stvara velika Crvena zvezda. Verujem da čitava Evropa večeras priča o Crvenoj zvezdi. Pozivam sve naše navijače da dolaze na naše utakmice i u domaćem prvenstvu jer je to priprema za evropske utakmice, našim igračima je potrebna podrška, sve je lakše uz veliku podršku naših navijača. Srećan sam, verujem da je večeras srećna čitava Srbija", zaključio je Terzić.

Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su prvu pobedu ove sezone u Ligi šampiona pošto su u meču 5. kola večeras deklasirali Štutgart rezultatom 5:1.

Zvezda je osvajanjem prva tri boda ove sezone skočila trenutno na 31. mesto i sad ima samo dva boda manje od pozicije broj 24 koja vodi u baraž za plasman u osminu finala.

Autor: Marija Radić