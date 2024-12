TAČKA RAZDORA! Ko je Kerkez - igrač zbog kog je nastao haos u Partizanu

Ko je Kerkez, tačka razdora Miloševića i Mijatovića?

Savo Milošević podneo je ostavku i nije više trener Partizana, a nakon što se u javnosti spekulisalo o razlozima - klub iz Humske oglasio se saopštenjem. Utisak je da i posle njega mnogo stvari nije jasno, sem da je Partizan prihvatio ostavku svog trenera i da kreće u potragu za novim, videćemo da li baš Sašom Ilićem.

U saopštenju koje su zajednički potpisali trener Savo Milošević i član Radne grupe zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović može da se nasluti da je do nesuglasica došlo posle utakmice sa Jedinstvom iz Uba. Uprkos lakoj pobedi crno-belih u Humskoj od 3:0, Predrag Mijatović nije bio zadovoljan što je Milošević koristio fudbalera Marka Kerkeza. Poslao ga je na teren u 60. minutu i to je bio njegov zvanični debi za klub, nakon što je letos došao iz Spartaka.

S obzirom na to da je kao razloge ostavke Milošević naveo "želju da zaštiti lični integritet i samostalnost u donošenju odluka", a da Mijatović smatra da "njegov nastup šalje pogrešnu poruku javnosti i navijačima, ostavljajući utisak nastavka prakse koja nije u skladu s vrednostima i kredibilitetom jednog velikog kluba poput Partizana", jasno je da je tačka razdora Marko Kerkez.

Ko je Marko Kerkez?

Marko Kerkez (24) došao je u Partizan poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka, kada je već bilo izvesno da će u Humskoj doći do promena. Potpis je mnoge iznenadio jer levi bek prošle godine nije bio standaradan ni u Spartaku, ni u Mladosti GAT za koju je igrao u Prvoj ligi Srbije.

Postavljalo se pitanje koliko može da pomogne Partizanu i njegova uloga najbolje se videla po tome što do 30. novembra nije zabeležio debi za klub: "Potpisati za Partizan je za mene korak do ostvarenja sna. Kad kažem korak, to znači da ću sada, kada sam tu, ostvariti san ako osvojim titulu u crno-belom dresu...", poručio je Marko Kerkez za zvanični sajt kluba nakon što u tom trenutku nije imao ni minut za Spartak u sezoni 24/25.

"Večiti derbi se vezuje za moje dečačke snove! Mislim da svaki klinac u regionu mašta da zaigra u večitom derbiju, a u mom slučaju, sada kada sam u Partizanu, prevashodna želja je da pobedimo! Derbi mi, kao igraču, mnogo znači! Do sad sam ga gledao preko TV ekrana, a sada sam dobio priliku da učestvujem i budem uz tim, u najvećoj svetkovini fudbala, bez obzira na to da li ću biti terenu ili uz ekipu - važno je da sam uz Partizan!", zaključio je Kerkez koji nije bio na kraju ni u protokolu za večiti derbi koji je Partizan izgubio 4:0 u Humskoj.

Prethodnih dana na treninzima Partizana moglo se videti da je Marko Kerkez ostavio dobar utisak i već tada bilo je jasno da Milošević želi da ga vidi na delu, posebno jer ne blista ni Mario Jurčević.

Brat mu odbio Srbiju zbog Mađarske

Markov mlađi brat, Miloš, važi za jednog od najtalentovanijih bekova u Evropi. Iako rođen u Vrbasu, još od tinejdžerskih dana je u Mađarskoj i zbog toga je izabrao da igra za njihovu reprezentaciju i ima već 21 nastup. Bio je član Đera, Milana, AZ Alkmara i sada nastupa u Premijer ligi za Bornmut, koji ga je platio 18 miliona evra u leto 2023. Iako ima problema u igri u odbrani, nedavno je protiv Sitija asistirao za dva gola za pobedu 2:1, a tokom vikenda je postigao i prvenac protiv Vulsa (4:2).

"Mađarska je uvek bila prva! To su hteli moj otac i baka Mađarica, a posle sam i ja, tako da nije postala nikakva sumnja. Veoma mlad sa 14 godina, odlučio sam da, kada dođe taj trenutak u karijeri, budem deo reprezentacije Mađarske. Da ne govorim o tome da me Srbija nikada nije kontaktirala, ali Mađarska jeste kada sam imao 15 godina. Ovde me poštuju, kao i moju porodicu, to nikada neću zaboraviti", rekao je Miloš u jednom intervjuu i zaključio ono što boli:

"Ni tada me Srbija nije zvala, a ni sada. Raspitivali su se preko nekih ljudi, ali mene lično niko nikada nije zvao. Mađarska mi pokazuje veliko poštovanje i to mi se sviđa. Odmalena su mojoj porodici iz Mađarske davali veliko poštovanje i to je za mene nezaboravno, pa želim da vratim duplo".

Ko je doveo Kerkeza u Partizan i zašto?

U saopštenju Partizana saznajemo sve, sem čitavog konteksta o kome se i govori. Istaknuto je da nastup Marka Kerkeza "šalje pogrešnu poruku javnosti i navijačima", odnosno da takođe ostavlja utisak da se nastavlja praksa koja nije u skladu sa vrednostima i kredibilitetom velikog kluba poput Partizana, ali se ne navodi šta je tačno bio problem sa njegovim potpisom.

Istina je da je doveden za vreme bivše uprave, kao poslednji igrač koji je stigao u eri Miloša Vazure, Ivice Kralja i Milorada Vučelića, ali nije do kraja razjašnjeno zbog čega to Savo Milošević ne treba da ga koristi.

Na to pitanje navijačima se duguje odgovor.

