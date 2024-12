UZNEMIRUJUĆI SNIMCI! Pogledajte kako je u Tokiju uhapšen bivši reprezentativac Srbije - policija ga je jedva savladala (VIDEO)

Osvajač olimpijske bronze sa Igara u Tokiju i nekadašnji reprezentativac Srbije u rvanju, Zurab Datunašvili, uhapšen je tokom protesta u Tbilisiju u rodnoj Gruziji.

Njega je policija lišila slobode, ali i pretukla, te je utvrđeno da je imao povrede po vratu i telu. Sada su se pojavili i uznemirujući snimci u kom se vidi tortura kroz koju je Zurab prošao. Nekoliko policajaca moralo je da skoči kako bi oborilo Datunašvilija na zemlju i na kraju su ga jedva savladali i lišili slobode.

Russian Dream regime Titushky attacked us at Courtyard Marriott after the opposition meeting this evening. They assaulted and detained Zura Datunashvili, Coalition 4 Change member, Ahali party political council member, and European and World wrestling champion. #GeorgiaProtests pic.twitter.com/81a6SAlKMu