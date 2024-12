SVE OD SEBE JE DAO DA JOKIĆ NE BUDE MVP, A SADA JE POTPUNO PROMENIO PLOČU! Legendarni NBA as zagrmeo, zbog njegovih reči svi su ostali u šoku!

Čarls Barkli bio je jedan od najglasnijih zagovornika da Džoel Embid dobije MVP priznanje u sezoni 2021/22, međutim srećom nije uspeo u tome - i Nikola Jokić je zasluženo tada dobio drugu od svoje tri titule. "Džoel Embid je što se mene tiče favorit za MVP priznanje. Pre mesec dana to je bio Kari. Ali, ako pažljivo pratite NBA, niko na svetu ne igra bolju košarku od Embida", pričao je u januaru 2022. godine Barkli i ubrzo je "pojeo svoje reči".

Od tada, promenio se odnos i Barklija prema Jokiću, neretko ga hvali na sva zvona, dok je sada uputio novi niz komplimenata pošto je Somborac prestigao Medžika Džonsona na večnoj listi igrača sa najviše tripl-dablova. Jokić je sada treći u poretku, sa 139. utakmica sa tripl-dablom i ispred su samo Oskar Robertson i Rasel Vestbruk.

“Džoker je najbolji igrač na svetu trenutno! Jokić je najveštiji visoki igrač svih vremena, nije najbolji, ali nikada nismo videli igrača od preko 210 centimetara koji može ovako da šutira trojke. On može još i da igra 'na postu'. On je najbolji visoki dodavač svih vremena...", kazao je Čarls Barkli u podkastu "Come and Talk 2 Me" u kome je nahvalio Jokića kako je to malo ko učinio u poslednje vreme.

"Bil Volton je definitivno u toj diskusiji, ali što se tiče košarkaških veština, koliko god ja voleo Šekila O’Nila, Vilta Čembrlena i takve igrače, oni nisu šutirali trojke... Čoveče, a Jokićeva dodavanja tek! To je prosto smešno. On je najbolji košarkaš na svetu", bila je Barklijeva poruka.

Videćemo da li će Jokić i zvanično "odbraniti" titulu najboljeg igrača NBA lige, pošto će dosta toga zavisiti i od Denvera koji ne blista.Nagetsi su trenutno na skoru 11-9, što govori da će se pomučiti da dođu i do plej-ofa.

Samim tim i Jokiću bi pale šanse za MVP titulu, prosto bi bili nagrađeni košarkaši čiji timovi imaju veće izglede da dođu do titule, pa bi se čak zaboravila i statistika koja kaže da je Denver najbolji tim na svetu kada igra Somborac, a najgori u NBA kada nije na terenu.

Podsetimo, Jokić ima tri MVP titule (2021, 2022, 2024), a ako osvoji četvrtu izjednačiće se sa Viltom Čemberlenom i Lebronom Džejmsom. Više imaju još Majkl Džordan i Bil Rasel (po pet), odnosno Karim Abdul-Džabar (6).



