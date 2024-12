DELIJE STIGLE U MILANO UPRKOS ZABRANI: Navijači Crvene zvezde će pokušati da uđu na San Siro

Fudbaleri Crvene zvezde od 21 čas gostuju Milanu u utakmici šestog kola Lige šampiona.

Navijačima Crvene zvezde je odlukom lokalnih vlasti zabranjen dolazak.

Međutim, to ih nije sprečilo da dođu u Milan i prošetaju centrom grada.

Srpski navijači prošli su u grupi pevajući pesme, a prolaznici su se samo razmicali.

10.12.2024, Delije (Crvena Zvezda🇷🇸) in Milano🇮🇹 last night searching for good spaghetti, more here: https://t.co/0dDYV0wBmw pic.twitter.com/4RmNDiRo2a