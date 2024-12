LOTAR MATEUS UPOZORIO VINISIJUSA DA POPRAVI PONAŠANJE: Huška navijače, bira da se sukobi sa protivnicima, provocira gestikulacijama...

Legendarni nemački fudbaler Lotar Mateus upozorio je igrača Real Madrida Vinisijusa Žuniora da mu je Nejmar pogrešan uzor, odnosno da mora da popravi svoje ponašanje.

Vinisijus je u utorak u Dohi dobio nagradu za najboljeg fudbalera godine u izboru Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

U izjavi za Bild Mateus je rekao da je Vinisijus briljantan fudbaler, ali da mora da radi na svom ponašanju, za koje misli da je slično sunarodniku Nejmaru.

"Za mene je on novi Nejmar. On je super talenat, ali kao Nejmar, on se snalazi na svoj način. On huška navijače, bira da se sukobi sa protivnicima, provocira gestikulacijama. Ima sjajnu završnicu, brzinu, sve je prvoklasno, ali što se tiče ponašanja, na pogrešnom je putu, Nejmar je pogrešan uzor", rekao je Mateus.

Vinisijus je ;prošle sezone postigao 24 golova u 39 utakmica u svim takmičenjima i osvojio titulu u Primeri, Ligu šampiona gde je u finalu protiv Borusije iz Dortmunda bio strelac, kao i Superkup Španije, gde je u finalu protiv Barselone ostvario het-trik.

Brazilac je često na meti rasizma tokom utakmica u Španiji i godinu je obeležila njegova borba za jednakost, ali dobija kritike zbog ponašanja na terenu, jer se često sukobljava sa protivničkim igračima, sudijama i navijačima.

Tokom utakmice protiv Rajo Valjekana (3:3) prošle sedmice, Vinisijus je dobio žuti karton zbog nedoličnog ponašanja, pa sada zbog nakupljenih opomena mora da propusti narednu utakmicu. On je takođe neprimereno gestikulirao prema protivničkim navijačima.

Vinisijus i Real Madrid su bili ljuti jer Brazilac nije dobio Zlatnu loptu, zbog čega su krajem oktobra bojkotovali ceremoniju u Parizu, gde je nagrađen fudbaler Mančester sitija Rodri.

Autor: Jovana Nerić