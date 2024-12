Janik Siner mogao bi da se nađe u velikom problemu posle nove odluke Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA) koja je suspendovala ruskog tenisera Danila Saveljeva na dve godine pošto je bio pozitivan na doping testu.

Kako bi ovo moglo da utiče na Sinera? Poput Italijana, Saveljev se takođe branio rečima kako nije namerno koristio doping, ali mu to nije pomoglo te je zaradio suspenziju. Sada teniski svet čeka da vidi šta će se desiti sa Sinerom, a internet i društvene mreže su "izgorele" posle vesti da je Savoljev suspendovan.

Mnogi u prvi plan ističu to da je slučaj gotovo identičan, ali da je razlika u tome što je Siner prvi, a Saveljev 2492. igrač planete, te da je i razlika u finansijama ozbiljna. Jedan od komentara na društvenim mrežama glasio je da Rus "nije imao novca da plati nekome da preuzme odgovornost umesto njega", aludirajući na to što su članovi Janikovog tima javno istakli da je Italijan dopingovan zbog njih i da se zabranjena supstanca našla u telu prvog igrača sveta to kroz pomadu.

Zbog svega ovoga vršiće se i dodatni pritisak na Sud za sportsku arbitražu u Lozani, pred kojim se vodi slučaj između Svetske antidoping agencije i Međunarodne agencije za integritet tenisa u kojem WADA zahteva suspenziju, a ITIA brani odluku da Janik Siner bude pomilovan. Šta će se na kraju desiti, ostaje da se vidi.

Autor: Dubravka Bošković