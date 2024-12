NOVA BRUKA JUNAJTEDA: Najezda miševa na čuvenom 'Old Trafordu' - evo šta je uradila inspekcija

Mančester junajted se suočava sa najezdom miševa!

Mišji izmet je otkriven na "Old Trafordu" prilikom posete inspekcije koja je, umesto maksimalnoh pet, dodelila samo dve zvezdine čuvenoj građevini.

Manchester United have been hit by a mice infestation at Old Trafford 😳🐁 pic.twitter.com/io6Zsw4DFv