SJAJNO PRIZNANJE ZA NIKOLU JOKIĆA: NBA liga potvrdila DOMINACIJU SRBINA (FOTO)

Beležio je impresivne brojke i dobio zasluženo priznanje!

Centar Denver Nagetsa Nikola Jokić proglašen je za najkorisnijeg igrača Zapadne konferencije u protekloj nedelji.

A no-brainer 🃏



Your Western Conference Player of The Week: Nikola Jokić pic.twitter.com/KRnklGqJDV