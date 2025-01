NI OVAJ PUT NIJE PROŠLO BEZ DRAME: Novak savladao tenisera iz Portugala i izborio plasman u treće kolo AO

Nole nastavlja pohod ka 25. Grend slem tituli u karijeri.

ĐOKOVIĆ - FARIJA 6:1, 6:7, 6:3, 6:2

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, izborio je plasman u treće kolo Australijan opena, pošto je u drugoj rundi savladao kvlaifikanta iz Portugla Žaimea Fariju.

Pružio je kvalifikant dobar otpor desetostrukom šampionu Australijan opena, ali je Srbin na kraju slavio sa 3:1 u setovima (6:1, 6:7, 6:3, 6:2).

Novakov rival u trećem kolu biće Tomas Mahač, koji je posle maratona u pet setova bio bolji od Amerikanca Rajlija Opelke.

TOK MEČA

Četvrti set

Odmah na startu četvrtog seta Novak je oduzeo servis rivalu. Raspala se u potpunosti igra Portugalca u nastavku. Novak je u petom gemu ponovo napravio brejk i stigao do nedostižnih 4:1.

Treći set

Mučio se Novak i na startu trećeg seta, ali je uspeo da osvoji servis gem i stigne do prednosti. Zbog pljuska u Melburnu u drugom gemu došlo je do prekida, kako bi se teren očistio i zatvorio krov.

To nije poremetilo Portugalca koji je u nastavku stigao do izjednačenja. Držao se Farija sve do šestog gema, kada je Novak konačno uspeo da napravi brejk i stigne do ključne prednosti 4:2. Do kraja seta je kontrolisao dešavanja na terenu, nije dozvolio rivalu da se ponovo vrati u igru, sigurno je osvajao svoje servis gemove i rutinski završio posao 6:3.

Drugi set

Imao je Novak brejk prednosti na startu drugog seta. U trećem gemu oduzeo je servis rivalu i delovalo je da ćemo gledati još jedan ubedljiv set Srbina. Međutim, usledio je neočekivan preokret Portugalca. Opustio je ruku Farija, vezao četiri gema i stigao do ogromne prednosti 2:5.

Nole se, naravno, nije predavao... Usledio je neverovatan povratak čudesnog srpskog tenisera. Servirao je Portugalac za drugi set, ali je Novak vratio brejk i kasnije stigao do izjednačenja. Uspeo je Farije da prekine nalet, u samoj završnici imao je i set loptu, ali je sjajnim servisom Srbin izborio taj-brejk.

Napravio je mini-brejk novak na startu i potpuno stao. Napravi je nekoliko grešaka i dozvolio riavalu da stekne prednost. Poveo je Farija sa 4:2, zatim i 6:3 i ovaj put nije propustio priliku koja mu se ukazala.

Prvi set

Na furiozan način osvojio je Đoković prvi set. Krenuo je silovito od samog starta, u četvrtom gemu prvi put oduzeo servis rivalu i poveo sa 3:1.

Do kraja seta nije prepustio rivalu nijedan gem. Kontrolisao je dešavanja na terenu, u petom gemu ponovo je stigao je do novog brejka i rutinski odradio posao do kraja 6:1.

Autor: Marija Radić