ĐOKOVIĆ ISPISAO NOVE STRANICE ISTORIJE TENISA: Oboren je još jedan nestvaran rekord Federera

Novak Đoković ponovo je ispisao istoriju.

Srbin je na srušio rekord Rodžera Federera i postao teniser sa najviše nastupa na Grend slem turnirima.

Meč drugog kola Australijan opena, protiv Portugalca Žaimea Farije bio je Noletov 430. na Grend slem turnirima.

No one has played more Grand Slam singles matches than Novak Djokovic. pic.twitter.com/K9JThBwmA8