'MORAM DA BRINEM!' Karlos Alkaraz oduševljen momkom koji je napravio čudo na Australijan openu

Najveće iznenađenje dosadašnjeg dela Australijan opena napravio je Brazilac Žoao Fonseka. O njemu je veoma pohvalno govorio Karlos Alkaraz.

Ovaj 18-godišnjak je u 1. kolu uvodnog grend slema savladao 9. tenisera sveta Andreja Rubljova sa 3:0.

Španac je posebno apostrofirao to kako je Fonseka ušao u ovaj meč, protiv igrača koji se nalazi u Top 10 na svetu.

- Video sam malo. Nisam mogao da gledam ceo meč. Video sam malo početak i kraj. Prosto neverovatno. Način na koji je odigrao svoj prvi grend slem meč protiv Top 10 igrača, neverovatno. Način na koji je pristupio meču, način na koji se nosi sa svim, nervi, generalno meč, bilo je fantastično - rekao je Alkaraz.

Potom je istakao da mora da brine, jer se od Brazilca očekuju velike stvari.

- To je neko o kome moram da brinem. To je tek početak godine, jedna grend slem pobeda, ali on će biti tu. Stavićemo ime Žoaa Fonseke na listu najboljih igrača sveta uskoro - zaključio je Alkaraz.

Podsetimo, Fonseka će u drugom kolu Australijan opena igrati protiv Italijana Lorenca Sonega.

Autor: Dubravka Bošković