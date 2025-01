ŠTA SE, ZAPRAVO, DEŠAVA SA JANIKOM SINEROM? Veo misterije nad Italijanom posle šokantnih scena sa meča i tajanstvenih izjava

Činjenica da je Holger Rune jedan od najneprijatnijih protivnika na turneji kada ima svoj dan je opšte priznata u teniskom svetu, a naročito među onim najboljim igračima – među kojima su retki koje on do sada nije pobedio.

Naravno, ovo se odnosi ne samo na igrače koji su po godištu njemu bliski, već i najboljeg svih vremena – Novaka Đokovića – koga je često prpošni Danski as pobedio u finalu pariskog Mastersa pre 3 godine, nešto što se Novaku zaista retko dešava u samoj završnici turnira.

U tom smislu, današnja pobeda prvog igrača sveta Janika Sinera (druga u tri do sada odigrana meča) protiv Runea svakako daje dovoljno povoda za zadovoljstvo i radost, jer – između ostalog – vižljastog Italijana dovodi još jedan korak bliže do odbrane prvog Slema kojeg je osvojio u karijeri. Naravno, taj uspeh će uvek imati posebnu vrednost za njega, a naročito u periodu kada se u vezi Janika Sinera često spominju teme koje potiču “van terena”, odnosno saslušanja svetske anti-doping agencije WADA u vezi slučaja pronađene zabranjene substance Klostebol zakazanog za sredinu aprila ove godine. Uspesi na teniskom terenu i uvodnom Slemu sezone narativ pomeraju u sportsku, takmičarsku stranu ove dvosmerne ulice – koja sve više kao imperativ ističe integritet uz rezultate.

Rezultat 6:3 3:6 6:3 6:2 sugeriše da je Janik kontrolisao tok ovog meča skoro u njegovoj celosti, ali iz svega što smo čuli i od samog Italijana na konferenciji za medije – uistinu nije bilo baš tako. Medicinski tajm-aut dogovoren bez bilo kakve intervencije na njemu na terenu, čudan spori hod pri povratku na teren, isticanje da je imao sreću što je prekinuo vez mreže sa terenom i time dobio dragocenih 20 minuta pauze da predahne i sredi se ne mogu da prođu tek kao još neke dopunske informacije – a da se ne sagleda njihova važnost u perspektivi svega što se dešava oko njega. Zapravo, možda je Rune i bio mnogo bliži preokretu viđenom u meču protiv u svemu do tada boljeg Miše Kecmanovića a da toga nije svestan, ali – to je sada neka druga priča – jer se to na kraju nije ni desilo pošto je i on osećao recidive problema iz tog meča u vidu ponovljenih grčeva.

Momenat koji pokreće na razmišljanje je – uvek – onaj najiskreniji, najdirektniji: način na koji je Siner proslavio ovu pobedu. Prvi igrač sveta fascinira teniski svet na više načina – ali među njima je svakako i neverovatna smirenost, suzdržanost, skromnost i odmerenost u izražavanju svih vrsta emocija i misli skoro u svakoj prilici, bilo da se radi o najvećoj pobedi ili retkom porazu. Po poslednjem odigranom poenu danas, posle ne kratkog meča od 3 sata i 13 minuta trajanja, Sinerov govor tela i izraz lica su bili skoro nezabeleženi pre po njihovom intenzitetu. Čvrsto stisnuta pesnica, grč na licu, celo telo unešeno u taj gest trijumfa – retko se tako nešto viđa od Sinera, a sigurno nije slučajno zašto je to učinio danas. Da li smo nešto slično videli – eto – do sada u Melburnu, iako je svakako bilo povoda za neki vid dodatno izraženog slavlja, s obzirom na težak meč protiv Đarija u 1. kolu (2 taj-brejka), izgubljen prvi set protiv nepoznatog Skulkejta u narednom i efikasnu pobedu protiv Hirona u tri seta? Nismo, a svakako je za to bilo dovoljno povoda.

Koje zdravstvene probleme je Siner imao danas? Po njegovim rečima, nije se dobro probudio, produžio je boravak u krevetu, preskočio trening i došao u kompleks u poslednji čas. Tokom medicinskog tajm-auta i pauze uzeo je dve pilule, a način na koji je hodao (dugi, spori koraci, nezadovoljstvo vidno na licu) pri povratku na teren zabrinuo je mnoge – jer se činilo da bi braneći šampion mogao da preda meč. “U pitanju nije bila fizička povreda”, rekao je on, ali nije bio voljan da elaborira kakav problem je bio posredi. Ako su – takođe po njegovim rečima – vremenski uslovi uticali na njegovo stanje (toplota, ali prevashodno vlaga), onda je sasvim razložno pomisliti da je postojao određeni problem sa hidratacijom. Pošto ne bi bilo moguće tako brzo korektivno reagovati lekovima koji su dozvoljeni a da su u pitajnu simptomi gripa (nešto što je prošle godine u velikoj meri ometalo Novaka od pre početka turnira baš ovde u Melburnu), najbliži zaključak koji je moguće izvesti je da Janik Siner ima stomačne probleme.

E, sad, ono što je tu zanimljivo je što je Siner spomenuo “mentalne probleme, borbu sa samim sobom, da mu se povremeno vrtilo u glavi, da će mu biti potreban oporavak” – što možda ukazuje i na neki drugi izvor problema, nešto što podstiče stomačne probleme i neprijatnosti, a to bi svakako mogao da bude stres. Da li se nešto dešava iza scene kod “Tima Siner”, da li se vode neke bitke na pravnom polju pre te sudbonosne sredine aprila kada će se odlučivati o njegovoj sudbini, mogućoj suspenziji (od 4 nedelje, i to idealno između Vimbldona i Ju Es Opena – ili duže), gubitku dostojanstva i ostalim posledicama na njegovu karijeru, privatni život? Šta god bilo posredi, mišljenja u medijskom centru su da se nešto vanredno dešava sa Janikom, i da čak ni on nije (više) u stanju da to kontrolisano I staloženo tretira kao što je bio slučaj do sada.

U svakom slučaju, veliki test za Janika Sinera će biti naredni meč protiv domaćeg miljenika Aleksa De Minora na Rod Lejver Areni – i biće veoma zanimljivo videti za kada će ga organizatori zakazati, s obzirom na komplikacije koje je Siner imao danas. Da li ovi detalji ukazuju na to da su u Melburnu na pomolu nova iznenađenja, ovoga puta ne direktno teniske prirode? Videćemo – i to možda već za dva dana.

Autor: Dubravka Bošković