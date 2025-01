MAKABI RAZBIO OČAJNU ZVEZDU U PIONIRU: Crveno-beli potpuno zakazali kad je najpotrebnije i doživeli pravi nokaut!

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Makabija rezultatom 85:73 u utakmici 23. kola Evrolige. Ovaj meč je zbog poznate situacije u Izraelu odigran u Beogradu u hali "Pionir".

Nakon ovog poraza crveno-beli imaju skor 13-10 i nalaze se u plej-in zoni

Makabi je pretposlednji sa svega šest pobeda.

U narednom kolu idućeg petka Zvezdu očekuje večiti derbi i gostovanje Partizanu, dok Makabi dočekuje Albu.

Nakon izjednačene prve četvrtine, Makabi je serijom 10:0 početkom druge deonice stekao dvocifrenu prednost 31:20.

Zvezda je promašivala otvorene šuteve za tri sa distance, crveno-beli su bili neprepoznatljivo loši i čak ni zicere nisu mogli da pogode.

Na poluvreme se otišlo sa +12 za Makabi, 44:32.Zvezda je ušla agresivnije u nastavak meča, ali to joj nije pomoglo jer je i dalje realizacija bila katastrofalna.

Onda je na scenu stupio Miloš Teodosić koji je sa tri trojke i 12 poena spustio Zvezdu na -8 pred poslednju deonicu 67:59

Međutim to je bilo sve od crveno-belih, nastavila se serija promašaja i Makabi je rutinski priveo meč za na kraju ubedljivu pobedu.

40. minut - Kraj utakmice - 85:73

Zaslužena pobeda Makabija.

39. minut - 85:71

Pogađa Jago nakon kontre.

38. minut - 84:69

Blat trojkom čini se stavlja tačku na ovaj meč.

37. minut - 81:69

Kalinić pogađa trojku. Nakon dobre odbrane Kalinić pogađa jedno bacanje. U narednim napadu Hord pogađa uz faul. Pogađa i dodatno bacanje.

36. minut - 78:65

Pogađa Bolomboj iz reketa, a Dibartolomeo postiže novu trojku Novi poeni Bolomboja iz reketa.

35. minut - 75:61

Serija promašaja na obe strane.Vreme teče Makabi sve bliži pobedi. Blat pogađa sa penala.

33. minut - 73:61

Vilijams pogađa težak šut iz naskoka. Sferopulos traži tajm -aut.

32. minut - 71:61

Kenan pogađa sa penala, ali Makabi odmah vraća.

31. minut - 69:59

Vilijams pogađa za dva, nakon novih promašaja Zvezde.

30. minut - Kraj treće četvrtine - 67:59

Teodosić fauliran, imaće tri bacanja. Pogađa sva tri. Postigao je 12 poena u trećoj deonici i održao crveno-bele u igri.

29. minut - 67:56

Fauliran Petrušev, promašuje oba bacanja. Nova trojka Teodosića

28. minut - 62:53

Trojka Teodosića drži Zvezdu u igri. a potom još jedna za jednocifreni minus.

27. minut - 60:47

Petrušev pogađa sa linije slobodnih bacanja. Braun fauliran prilikom skoka u odbrani i on ide naliniju penala. Pogađa jedno. Sorkin poentira iz reketa.

26. minut - 60:44

Teodosić dobija tehničku, Rendolf pogađa bacanje. Mekintajer promašuje u kontri. Novi penali za Makabi, Hord siguran. Ptetrušev lepo poentira iz reketa. Ali Dibartolomeo njegova treća trojka.

25. minut - 54:42

Jokubaitis nova trojka iz ćoška. Pogađa Petrušev uz faul. Promašuje dodatno bacanje.

24. minut - 51:40

Pogađa Mekintajer konačno. Petrušev pogađa nakon ofanzivnog skoka

23.minut - 49:36

Hord pogađa iz reketa.

22. minut - 47:36

Sjajan potez Petruševa i zakucavanje.Zvezda mnogo agresivnija u anstavku, ali i dalje promašuje.

21. minut - 47:34Kalinić poenima otvara treću deonicu. Blat odmah vraća.

20. minut - Kraj prvog poluvremena - 44:32

Serija grešaka i promašaja na obe strane. Crveno-beli ne mogu ništa da pogode bukvalno.

19. minut - 44:32

Kalinić je dobio treću ličnu grešku. Rivero promašuje oba bacanja. Nova greška Zvezde u napadu, Jokubaitis kažnjava iz kontre.

18. minut - 42:32

Nova greška i laki poeni Makabija iz kontre. Sferopulos ponovo traži tajm-aut. Braun sa distance prekida seriju domaćina.

17. minut - 40:30

Greška Teodosića , Hord pogađa iz kontre. Novi promašaj Kalinića za tri, Rendolf fauliran u kontri. Siguran sa penala, ponovo dvocifrena prednost za domaćina.

16. minut - 36:30

Mitrović pogađa nakon sjajne asistencije Teodosića.

15. minut - 36:28

Sorkin siguran sa linije penala. Di Bartolomeo nakon greške Jaga pogađa za tri, vraća Teodosić.

14. minut - 31:25

Gedraitis pogađa dugu dvojku, sada Kataš traži tajm-aut.

13. minut - 31:23

Jokubaitis nova trojka,vraća Jago i prekida seriju domaćina

12. minut - 28:20

Di Bartomeo pogađa za tri nakon ofanzivnog skoka Makabija. Crveno-beli ponovo imaju problema pri branjenju koša. Sferopulos reaguje i traži tajm-aut.

11. minut - 25:20

Vilijams pogađa nakon floutera. Onda Ri Rivero se odlično snalazi pod košem.

10. minut - Kraj prve četvrtine - 21:20

Rivero pogađa nakon ofanzivnog skoka. Ptrušev fauliran, pogađa oba slobodna bacanja

9. minut - 19:18

Braun fauliran nakon promašaja Kenana. Pogađa oba penala.

8. minut - 19:16

Rendolf pogađa sa poludistance. Potom i Jokubaitis na sličan način.

7. minut - 15:16

Petrušev se odlično snašao pod kontaktom i poentirao.

6. minut - 15:14

Pogađa Dobrić nakon prodora i naskoka.

5. minut - 15:12

Nova trojka Blata, za prvo vođstvo Makabija. Pogađa i Sorkin iz reketa.

4. minut - 10:12

Braun pogađa sa poludistance,vraća Blat trojkom.

3. minut - 7:10

A potom još jedna kontra i polaganje Mekintajera. Onda mini serija Makabija koju prekida Braun poenima iz reketa.

2. minut - 2:6

Bolomboj fauliran, ide na liniju penala.Polovičan. Nakon dobre odbrane, Mekintajer pogađa trojku iz kontre.

Navijanje Delija na "gostovanju" Makabiju u Pioniru pic.twitter.com/82IVn0CG0R — FantomBeograda (@FantomBeograda) 23. јануар 2025.

1. minut - 2:2

Zvezda kreće u petorci Mekintajer, Dobrić, Kalinić, Braun i Bolomboj. Bolomboj postiže prve poene na meču, Hord uzvraća iz reketa.

Nema sumnje da nas očekuje dobra utakmica, a ostaje nada da će crveno-beli opravdati ulogu favorita.

Opasnost

Igrač koga crveno-beli najviše treba da se čuvaju je Amerikanac Džejlen Hoard. Iako mu je prva sezona u Evroligi, jedan je od najboljih poentera, odlično se otvara iz pik end rola, sarađuje sa Tamirom Blatom, a rođeni je strelac.

Postiže prosečno 14.7 poena po suretu, a najbolji meč odigrao je protiv Bajerna u Minhenu sa 25 poena.

Treba obratiti pažnju i na Riveira koji je snažan u reketu, Rendolfa koji je opasan u prodoru, Blata koji šutira u visokim procentima, kao i Rokasa Jokubaitisa koji ako uđe u seriju poena, nezaustavljiv je. Tu je i Šajok koji je u reprezentaciji Južnog Sudana pokazao da je rasni strelac, ali da ima diskutabilnu selekciju šuteva.

Odbrana će igrati ključnu ulogu, a Zvezda ne sme da dozvoli rivalu otvorene šuteve za tri poena što im je bila najveća mana u svim porazima (a i nekim pobedama).

Sudije

Evroliga je odredila arbitre u Pioniru, iskusni Emin Mogulkoč biće glavni sudija, dok će mu pomagati Mikele Rosi i Serđo Silva

Prethodni susret

U prvom ovosezonskom meču odigranom krajem 2024. godine, Zvezda je slavila rezultatom 81:73. Vodili su crno beli tokom čitavog susreta dvociffrenom razlikom, ali su se gosti serijom 17-0 na startu treće lčetvrtine potpuno vratili u meč, ali je to bilo sve što smo od njih videli.

Ipak, ne treba ih potceniti jer su pokazali da mogu da igraju izuzetno neugodnu košarku.

Izjave

Trener crveno-belih Janis Sferopulos upozorava da je kvalitet Makabija mnogo veći nego što to tabela pokazuje:

- Ako pomislimo da je protivnik lak samo zato što ima pet pobeda, bićemo veoma naivni. Makabi je veoma dobra ekipa i verujem da pozicija na kojoj se nalazi na tabeli nije realna. Za nas je veoma važno da igramo dobru odbranu. Oni su sjajni u napadu, imaju kvalitetan protok lopte. Bekovi i visoki igrači znaju kako da igraju zajedno. Imaju sjajnu međusobnu saradnju i moramo da prekinemo tu saradnju dobrom odbranom - rekao je Grk.

Njegov kolega na klupi Makabija Oded Kataš maksimalno respektuje crveno-bele.

- Igramo svake sedmice utakmice i ovaj proces nas iscrpljuje. Svaki put je teško. Prolazimo kroz to, igrači to doživljavaju i fizički i mentalno. Moramo pokušati da se podignemo, navodno igramo kod kuće, ali očigledno je da igramo u Beogradu. Biće domaće publika, bez obzira na to kako budemo pokušavali da to kontrolišemo. Igramo protiv dobrog tima u dobroj formi, Zvezda ima mnogo kvaliteta i odličnih igrača. To je izazov, imali smo relativno dobar trening, organizovali smo nekoliko treninga u narednoj nedelji i nadamo se da ćemo to pokazati na terenu - rekao je Kataš

Forma Crveno-beli su posle poraza od Fenerbahčea odigrali odličnu utakmicu i uspeli nakon produžetka da savladaju Monako. To im je bio 13. trijumf u eliti, a sa skorom 13-9 nalaze se na deobi pozicija od 3 do 7. Makabi je vezao četiri neuspeha, a oni sa skorom 5-17 ispod sebe imaju samo nejaku Albu.

Autor: Jovana Nerić