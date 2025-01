DETALJ KOJI JE REŠIO DERBI: Nedović ponovo heroj Zvezde, Braun tragičar Partizana (FOTO)

Kao po običaju i ovaj večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana je bio i više nego napet. Na kraju je, možemo sada da konstatujemo, ponovo Nemanja Nedović bio heroj crveno-belih!

Igrao se poslednji napad na utakmici, Jago dos Santos je zasrljao, uvalio "vruć krompir" Nedoviću koji je navukao Sterlinga Brauna na faul pri šutu za tri poena.

🔴🇷🇸 CRVENA ZVEZDA WINS THE BELGRADE DERBY IN A CRAZY FINALE WITH NEDOVIC'S CLUTCH FREE THROWS! pic.twitter.com/iSs1yIRhVY