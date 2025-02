MEĐEDOVIĆU NEUTEŠAN POSLE BOLNOG PORAZA: Objasnio zbog čega se nije pozdravio sa protivnikom, pa otkrio kako je došlo do svađe sa publikom!

Teniseri Srbije nisu uspeli da se plasiraju u drugu rundu kvalifikacija za Dejvis kup, pošto su poraženi od Danske u Kopenhagenu 2:3.

U odlučujućem, petom meču Hamad Međedović je danas poražen od Elmera Melera 1:2 (6:1, 4:6, 3:6).

Osećaj je, da ne budem grub, ali jedan od najgorih osećaja u mojoj karijeri. Veoma je loše. Ne poznajem ga dobro, igrao sam sa njim pre sedam osam godina... Znao sam da može da igra dobro, 150. je na svetu, bio je bolji i to je to", počeo je Međedović.

Upitan je Međedović da objasnuo zbog čega se nije rukovao sa Mulerom nakon meča, već je odmah otišao u svlačionicu.

- Odmah posle meča se nalazimo na mreži da se pozdravimo. Ne znam da li je trebalo da čekam pet minuta da slave, ne bih bio ljut i da je uradio isto. Ne bih imao komentar, čestitao bih mu kada se zve završi...

Početkom drugog seta, Hamad se sukobio sa publikom, jer kako on sam kaže, osetio je nepoštovanje...

- Osetio sam nepoštovanje. U petak su bili korektniji dosta. I u dublu su bili, aplaudirali su na moje duple greške. Bio sam frustriran, nije lep osećaj. Znam da je drugačija atmosfera u Dejvis kupu, ali je bilo previše u nekim momentima. To nije izgovor za mene, nije trebalo da se svađam sa njima.

Da li ga je svađa sa publikom poremetila?

- Ne, mislim da ne. Znao sam da moram sebe da bodrim, tako sam ušao od početka, sa velikom energijom. Mene to nosi, ta atmosfera kada bodrim sebe. Možda to sa publikom u drugom-trećem gemu. Nije ni to bilo preterano, nisam ni ja nešto preterivao. Bolje da je prošlo bez ičega, samo mi je zasmetalo to što mi aplaudiraju posle duple greške.



