MALJKOVIĆ: Samo uz veliki fokus možemo računati na pobede

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije u četvrtak od 18.00 časova u beogradskoj dvorani „Aleksandar Nikolić“ igra utakmicu kvalifikacija za Evrobasket protiv Severne Makedonije.

Ulaz je slobodan, a o pripremama za tu utakmicu, ali i gostovanje u Portugalu u nedelju, na treningu govorila je selektorka Marina Maljković.

„Nalazimo se u veoma specifičnoj situaciji, onoj najtežoj koja može da se desi u sportu, gde nas svi već vide na Evropskom prvenstvu, iako još uvek nismo obezbedile plasman. Da bismo se plasirale, moramo prvo da pobedimo Makedoniju, koja definitivno nije ekipa velikog evropskog renomea u ženskoj košarci, ali mi danas nismo u situaciji da pretimo bilo kome. Uvek je sa ženskom košarkaškom reprezentacijom neka komplikovana situacija, pa je tako i ovoga puta. Mogu da kažem da od kada sam na ovoj poziciji to nisam doživela. Nedostaje nam nekoliko igračica – Anđela Dugalić, koja nije dobila dozvolu svoje škole da doputuje i nastupi za Srbiju u ovom prozoru, Nadija Smailbegović se povredila, pa Dragana Stanković koja još uvek ima problem sa povredom, Jovana Boričić koja se takođe povredila neposredno pred dolazak u Beograd…. Moja obaveza je da vam kažem kako stoje stvari, a to je da mi moramo da imamo vrhunski fokus, jer mi apsolutno moramo da pobedimo Makedoniju u četvrtak, pa da vidimo šta ćemo da radimo sa Portugalom, koji je jedna sasvim drugačija priča. Portugalke su u ovom momentu veći favoriti, iako smo ih dobile sa velikom razlikom u Beogradu. Pune su samopouzdanja, u punom su sastavu i imaju dve utakmice kod kuće. Očekuju pobedu protiv Ukrajine, kako bi sa nama igrale za prvo mesto u grupi. Šansu će dobiti devojke koje do sada nisu imale priliku da rade sa nama, a tu su i igračice koje su ponovo pozvane. Imaćemo vrlo neiskusan roster, ali kao i uvek, ne bih bila tu da im ne verujem“ – istakla je Marina Maljković.

Ovih 15 igračica je u konkurenciji za predstojeće dve utakmice: Ivon Anderson, Lejla Gluhavičanin, Mina Đorđević, Katarina Jakovljević, Maša Janković, Marta Jovanović, Aleksandra Katanić, Ivana Katanić, Marta Mitrović, Jovana Nogić, Ivana Raca, Nevena Rosić, Kristina Topuzović, Tijana Cukić i Saša Čađo.

U grupi G vodi Srbija koja je jedina ostvarila sve četiri pobede do sada, uz koš razliku +145, ispred Portugala koji ima jedan poraz od Srbije, Ukrajine koja je pobedila samo Severnu Makedoniju, jedinu ekipu bez trijumfa u grupi.

Plasman na Evrobasket obezbediće pobednici svih osam grupa, kao i četiri najbolje drugoplasirane ekipe. U grupi I su smešteni organizatori Evrobasketa – Češka, Nemačka, Grčka i Italija, koji su se automatski kvalifikovali na šampionat Starog kontinenta. Na prethodnom Evropskom prvenstvu, pretprošlog leta u Sloveniji, Srbija je zauzela petu poziciju.

Autor: Marija Radić