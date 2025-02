Nakon šokantne razmene Luka stigao u LA: Pogledajte kakav doček su mu priredili Lejkersi (VIDEO)

Novi igrač Lejkersa, Luka Dončić, stigao je u Los Anđeles.

Šokantan trejd Dončića u tim iz LA i dalje je tema broj jedan "preko bare".

Podsetimo, u noći između subote i nedelje desila se jedna od najšokantnijih razmena u istoriji NBA lige. Superstar Mavsa i jedan od najboljih igrača u ligi, Luka Dončić, trejdovan je u Lejkerse u zamenu za iskusnog centra Entonija Dejvisa.

Lejkersi su dobili Luku, Markifa Morisa i Maksija Klabera, a Dalas Dejvisa, Maksa Kristija i pik prve runde drafta 2029. godine. Juta, koja je pomogla da se razmena ostvari, dobila je Džejlena Huda-Skifina i dva pika druge runde drafta.

Nakon šokantne razmene Luka je stigao u LA, gde mu je od strane kluba priređen lep doček.

"Prvi trenuci u Gradu anđela. Dobrodošao u LA, Luka Dončić" stoji u opiso snimka koji su Lejkersi objavili na svom zvaničnom nalogu na društvenim mrežama.

Pogledajte kako je izgledao Lukin dolazak:

First moments in the City of Angels.



Welcome to LA, @luka7doncic! pic.twitter.com/gTRZHUBQAR