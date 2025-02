POČELO SUĐENJE BIVŠEM PREDSEDNIKU FS ŠPANIJE! Svedočila fudbalerka koju je poljubio u usta: Ukaljao je jedan od najsrećnijih dana u mom životu

Španska fudbalerka Dženi Ermoso rekla je danas na suđenju bivšem predsedniku Fudbalskog saveza Španije Luisu Rubijalesu, da je poljubac koji joj je dao posle finala Svetskog prvenstva 2023. godine "uprljao jedan od najsrećnijih dana" u njenom životu.

Suđenje bivšem predsedniku Fudbalskog saveza Španije zbog seksualnog napada i prinude počelo je danas u okolini Madrida.

Rubijalesu se sudi jer je prisilno poljubio Ermoso na pobedničkom postolju, nakon što je ženska reprezentacija Španije osvojila Svetsko prvenstvo 2023. godine u Sidneju.

Throwback to when Spanish football president Luis Rubiales kissed Hermoso on the lips😭😂.



Bro was criticised to the extent of resignation. Do you think that's fair? pic.twitter.com/gwy0p1dt3M