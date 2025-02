JOKIĆ ZAPANJIO AMERE! Ne mogu da dođu sebi šta je rekao o šok-trejdu Luke Dončića u Lejkerse (VIDEO)

Nikola Jokić je nastavio svoju NBA dominaciju i pored loših vesti koje je dobio.

Podsetimo, neverovatna vest stigla je iz najjače košarkaške lige na svetu kada je tokom vikenda za nama obelodanjeno da se, u šokantnoj razmeni, Dončić se preselio u Los Anđeles Lejkerse, a iz tabora "jezerdžija" u klub iz Teksasa došao (i) Entoni Dejvis (detalje transfera možete pogledati posle klika ovde).

Taj "trejd" će i te kako imati veze i sa onim što Nikolu Jokića sada čeka, o čemu su vas "Novosti" već izvestile u nedelju, ali još jedna "sporedna" a važna stvar se desila.

Na pitanje da li je pričao sa svojim prijateljem, pomenutim slovenačkim reprezentativcem o njegovom šok-prelasku u Lejkerse i kako se Dončić osećao, odgovorio je najpre ovako:

- Nismo razgovarali, razmenili smo poruke. Osećao se... Mislim, svakako da nije očekivao to. Po meni, on bi trebalo sada da bude sa svojom porodicom. Veliki je ovo događaj. Niko to nije očekivao, naročito kada se o njemu radi. Niko nije "bezbedan" u ligi, ali mislim da će on biti dobar tamo. On je igrač za velike scene. Mada, meni se činilo da i u Dalasu on stvarao nešto posebno.

A onda, iznenađenje za američke novinare.

Upitan "da li je ovo najveći 'trejd' u istoriji?", Srbin je odgovorio:

- Verovatno jeste. Neću reći u istoriji, ali sigurno u poslednjih pet, 10, 15 godina. Ne znam... Izgleda da niko nije "bezbedan" (što se transfera tiče), a verovatno bi tako i trebalo da bude! Znate! - istakao je Jokić.

Nikola Jokic on the Luka Doncic trade:



"It seems like nobody's safe and it probably should be that way, you know." pic.twitter.com/sQnWCzrwJM — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) 04. фебруар 2025.

Navika i američkih košarkaša i tamošnje javnosti da su "zvezde nedodirljive" nepojmaljiva je ovdašnjem poimanju košarke. Bar onom starom, dobrom modelu koji i Nikola Jokić gaji - a to je posvećenost ekipi, uz konstantan rad na sebi, ma kolike da su lovorike i ma koliko da je trijumfa. Zato je on iz sezone u sezonu sve bolji, iako se posle svake MVP titule čini da je to nemoguće. I, zato je za njega potpuno normalno da svako može da bude zamenjen.

Time, svakako, ničim ne umanjuje košarkaške bravure Luke Dončića, već podseća Amerikance na igre koju su sami osmislili: u košarkaškom smislu, uprava uvek ima viši cilj od individualnog; u surovom biznis-modelu - nema mesta za emocije, ma koliko to nenormalno bilo. A kada se takve dve stvari spoje, onda nikog i ne treba da čudi što se neko (u ovom slučaju čelni ljudi Dalas maveriksa) odluči da se odrekne jednog istinskog asa na kome je, po mnogima, počivala bliska budućnost kluba.

Prosto, nedodirljivih nema.

"Verovatno bi tako i trebalo da bude", što bi rekao Jokić, misleći pre svega na "uljuljkanost NBA zvezda" u svoju nezamenljivost.

Autor: Aleksandra Aras