OTKRIVENA POZADINA IZNENADNOG 'TREJDA' LUKE DONČIĆA: Ovaj čovek je krivac!? (VIDEO)

Trejd Luke Dončića iz Dalasa u Los Anđeles Lejkerse je glavna sportska tema prethodnih dana.

Niko ni u najluđim snovima nije mogao da pomisli da će se Maveriksi odreći svog "zlatnog dečka", superstara, lica franšize i čoveka koji je pre samo godinu dana postigao 73 poena na jednoj utakmici.

Doveo je Luka Dalas i do finala NBA lige, uspeli su da osvoje Zapadnu konferenciju prvi put posle 2011. godine i šampionske ere, a taman kada su svi mislili da je samo pitanje vremena kada će otići korak dalje, desio se šok.

Mnogo je spekulacija oko toga zbog čega je Dončić trejdovan, pominjano je da Luka ima čak 122 kg, i da je njegova težina i loša fizička sprema razlog, dobili smo štura objašnjenja od Nika Herisona, generalnog menadžera tima kako Luka ne igra odbranu (nije to nikakva novost u odnosu na ono što smo gledali od njega u karijeri), ali njegov talenat i veština su takvi da mu telo nije primarni adut, a svakako je moguće "sakriti ga" na drugom kraju terena.

To da je baš loš defanzivac je mit, iako ima malo sporije lateralne kretnje, u odbrani 1 na 1, posebno sa niskog posta Luka je prošle sezone bio jedan od najboljih odbrambenih igrača lige.

Nik Herison je ipak rekao da je Dalasu budućnost bolja bez Luke, ali nije jedini koji je tako razmišljao, iako se u javnosti predstavlja kao glavni krivac.

Majkl Finli je šef košarkaških operacija Maveriksa, a kada pogledamo neke stvari koje je radio u prošlosti, definitivno je "imao svoje prste" u ovom trejdu.

Setimo se prošlosezonske pobede u seriji nad Minesotom u finalu Zapada i čuvenog snimka koji je obišao planetu.

Naime, Luka je uhvaćen sa malom limenkom piva kako slavi trijumf u društvu oca Saše, a Finli se pojavio niotkuda i istu mu uzeo iz ruke.

Dončić je delovao šokirano, ali su svi ovaj snimak videli kao "dobro zezanje".

Luka Doncic and his father, Sasa, after the Dallas Mavericks clinched a spot in the NBA Finals. pic.twitter.com/fbqhft2G6B

Dončić je u petoj utakmici i pobedi i prolazu Dalasa tada upisao 26 poena uz 10 skokova i 5 asistencija.

Iz ove perspektive, to je bilo sve samo ne zezanje, već jasna poruka.

Finli je bio odličan košarkaš i takođe legenda Dalasa, a u SAD su već počeli sa teorijama kako je on zapravo sve vreme bio ljubomoran na Luku.

Jedan podatak ide tome u prolog...

Naime, Majkl Finli je za Dalas postigao 12.839 poena u karijeri, a Luka je bio na tačno 300 poena da ga prestigne i učinio bi to za nekoliko mečeva.

Luka Doncic was exactly 300 points shy of Michael Finley's standing of 12,389 franchise points for the Mavs. Finley is an Assistant GM for the Mavs. pic.twitter.com/dHVkZfmqu0