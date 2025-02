ŠOK VEST IZ AMERIKE: Uhapšen sin Majkla Džordana! Vozio u pijanom stanju, posedovao kokain i pružao je otpor policiji! (FOTO)

Markus Džordan, sin legendarne NBA zvezde Majkla Džordana, uhapšen je na Floridi zbog vožnje u pijanom stanju, posedovanja kokaina i opiranja hapšenju, prenose američki mediji.

Policija je saopštila da je Džordanov automobil zaustavljen tokom rutinske kontrole, nakon čega su pronađeni nedozvoljene supstance i tragovi alkohola u organizmu.

Markus Džordan poznat je javnosti ne samo kao sin slavnog košarkaša, već i po vezi sa Larsom Pipen, bivšom suprugom Skotija Pipena, koja je godinama privlačila pažnju.

Ovo nije prvi skandal Markusa Džordana koji je prošle godine fotografisan kako ušmrkava beli prah tokom odmora na jugu Francuske.

Takođe je osnivač modnog butika Trophy Room u Orlandu, inspirisanog nasleđem njegovog oca.

Michael Jordan’s son, Marcus Jordan, was arrested and booked into the Orange County Jail for DUI, cocaine possession, and resisting arrest, per @TMZ pic.twitter.com/LeG1O4OwQ4