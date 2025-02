'PROPUSTIO SAM SVE OSAMNAESTE ROĐENDANE, SVE EKSKURZIJE' Zorić otvorio dušu: Patio sam zbog porodice, to je odricanje koje prati svakog profesionalnog sportistu (VIDEO)

Pre nego što je zauzeo mesto golmana RK Partizan, Nikola Zorić, igrao je za Benfiku iz Lisabona, a o danima provedenim u tom klubu, odricanju, problemima, kolegama iz Partizana, intimnom životu, najmlađi rukometaš otvorio je dušu u ovom intervjuu.

- Kada sam otišao u Benfiku, za mene je najteže bilo da se odreknem porodice i prijatelja. Najviše volim u slobodno vreme da odem kući i budem sa porodicom i to je činjenica da mi je nakon odlaska u Portugal bilo veoma teško najpre zbog toga, a posle toga su bile i neke stare simpatije, društvo…Detinjstvo pre svega, jer sam propustio malte ne sve osamnaeste rodjendane, sve ekskurzije. Ali to je jedno odricanje koje prati svakog profesionalnog sportistu.

Je l’ vredelo?

- Naravno. Meni je drago, sve bih opet isto uradio.



Zanimljivo je da si na relaciji Novi Sad-Beograd. Da li putuješ ili živiš u Beogradu?

- Živim u Beogradu. Odem kući nekad kad smo slobodni.

Da li ti devojka živi u Novom Sadu?

- Nemam devojku.

Je l’ stižeš uopšte od klubskih obaveza da izlaziš noću i da li ti je bolji provod u Beogradu ili Novom Sadu?

- Ne izlazim često, a najbolji noćni život bio mi je u Lisabonu. Tamo sam morao sve da isprobam i mogu da kažem zasigurno da mi je tamo bilo najzanimljivije.

Šta je tamo toliko posebno, šta se razlikuje?

- Tamo izlazak počne u 1h noću, a završi se u 7h ujutru, a pre toga kao zagrevanje su neki barovi. Ovde se završi u dva, eventualno tri. To je bilo baš teško izdržati, ali moralo se.

Da li gledaš filmove, da li se nekad tako opuštaš i koja glumica ti je bila dečački san?

- Šta drugo sportista da radi nego da gleda filmove. Moj cimer Đorđe Petrović i ja svaki dan neki film “obrnemo”. Uglavnom na Netflixu gledam neke trilere, horore, šta mi se svidi. A glumica-Megan Fox. Savršena je.

U jednom intervjuu si rekao da ne piješ kafu, osim kada je utakmica. Zašto?

- Ovo će možda zvučati glupo, ali ja kad popijem kafu u dva popodne, ja ne mogu da zaspim do četiri ujutru. To je jedan od razloga. Mlad sam, ne nedostaje mi kofein. Ako mi nekad kasnije bude trebalo, mogu da pijem, ali sad živim jedan stvarno zdrav život i to mi nije potrebno. Nemam neku preteranu potrebu za kafom.

Sam spremaš obroke. Šta najčešće spremaš i šta znaš da kuvaš?

- Imao sam i tu sreću da me mama kao malog brzo bacila na posao da joj pomažem u restoranu i dosta toga sam naučio. Ali nekako ja najviše volim da pečem sebi neko meso ili neki stejk. Imam druga Marka Vasića koji mi stalno donosi neke dobre burgere i to mi je najlepše, uz neki slatki krompir.

Ko najviše voli tvoju kuhinju?

- Moj mlađi brat.

Kada si u jednom intervjuu pričao o kolegi iz Irana, rekao si da imaš odličan odnos sa njim, ali da su generalno starije kolege zategnute prema vama mlađima. Šta misliš, zašto je to tako?

- Kad sam bio mlađi, razmišljao sam mnogo puta, zašto oni to rade. Da li nas ne vole ili je nešto drugo po sredi, ali zaprovo oni su se tako postavljali da bi nas nekako ojačali i izveli na pravi put. Stvarno imam dobar odnos sa svim momcima i srećan sam što sam ih upoznao. Najmlađi sam i verujem da mogu mnogo da naučim od njih, a pogotovu od Isaida, zato što je on jedan vrhunski golman, vrhunski čovek koji ima sve moguće kvalitete i drago mi je što sam uz njega i što mogu da učim od njega.

Da li pored njega koji je na tvojoj poziciji ima još neko koga bi izdvojio?

- Petra koga znam od ranije, naravno on. On je bio prvi koji me u inostranstvu dočekao i koji mi je pomogao te neke osnovne stvari i neizmerno sam mu zahvalan na tome. Mislim da ima i dosta starijih igrača koji su mi pomogli kroz karijeru i svima sam im zahvalan.



Autor: Jovana Nerić