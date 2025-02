LUKA DONČIĆ PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON TREJDA: Morao sam da proverim da nije 1. april

Luka Dončić se prvi put uživo obratio javnosti posle trejda u Los Anđeles Lejkerse iz Dalasa

Dončića je na konferenciji za medije u Los Anđelesu predstavio generalni menadžer Lejkersa Rob Pelinka.

Dončić je prvo pozdravio predstavnike medija.

"Ne pamtim da sam video ovoliko ljudi na nekoj svojoj konferenciji. Zaista poštujem to što ste ovde. Uzbuđen sam zbog čega što dolazi. Za mnom su ostali sjajni navijači u Dalasu, bilo je to uzbudljivo putovanje", kazao je Luka Dončić.

Tandem sa Lebronom Džejmsom ostvarenje sna

"Neverovatan je osećaj što ću ga upoznati i što ću raditi sa njim, jedva čekam da počnemo. Nisam previše ovih dana razmišljao o košarci, ali jedva čekam da počnemo".

"Lebron me je odmah pozvao, bio je u Njujorku i odmah me je nazvao. Nismo pričali mnogo, razumeo je kako se osećam, ali lepo je od njega što me je pozvao i što mi je poželeo dobrodošlicu".

O trejdu: Pomislio sam da je 1. april

"Iskreno, bilo mi je teško. Prvi dan je bio veoma težak. Deluje mi kao da su prethodnih 48 sati bili dugački kao ceo mesec. Ipak, svakog dana je sve bolje. Srećan sam što sam ovde i što sam dobio priliku. Lejkersi su jedan od najvećih timova na svetu".

"Svi su bili iznenađeni, pa možete da zamislite koliko sam ja bio iznenađen. Zaspao sam i morao sam prvo da proverim da li je 1. april. Nisam verovao, bio mi je to šok, težak trenutak, Dalas mi je bio dom. Posebno mi je bilo teško prvog dana. Ipak, igraću u najvećem timu na svetu i zbog toga sam uzbuđen".

GM Lejkersa otkrio kako je došlo do trejda

"Sve je počelo na kafi u Dalasu, gde nam je generalni menadžer Dalasa predložio ovu ideju. S obzirom na to da smo obojjica blisko sarađivali sa Kobijem, među nama je izgrađeno poverenje. Znali smo koliko će biti teško i bilo je. U razmaku od tri nedelje dogodio se problem, pomislili smo da nema način da uspemo, ali našli smo način. Ostali smo privrženi poslu, traženju rešenja. Pregovarali smo kao partneri, za razliku od tumačenja prema kojima se ovo posmatra u smislu ko je dobio - ko je izgubio. Postigli smo dogovor i obavezali smo se na diskreciju. Da nema tolikog poverenja, ovo ne bi uspelo".

Cilj je titula sa Lejkersima

"Mislio sam da ću igrati u Dalasu do kraja, lojalnost mi je veoma važna, ali ovo je za mene novi početak. Ovde imam okean, to mi je velika stvar. I ponavljam, uzbuđen sam i srećan sam jer sam u Lejkersima, ovde je bilo mnogo legendi, mnogo titula, to mi je cilj".

Da li oseća da ima nešto da dokaže?

"Očigledno, da. Da osvojim titulu. Ne dolaziš ovde ni za šta drugo nego za titulu. Sve želim da dokažem i cilj mi je da osvojim titulu"

O čelnicima Dalasa

"To je njihova odluka i nemam komentar na to. Ne znam zašto su je doneli, ali ne mogu ništa da uradim u vezi sa tim".

O kilaži i pričama da ima 122 kg

"Znam da nisu tačne te priče. To mi je motiv. Stigao sam u najveći klub u istoriji sporta i to mi je motiv da ovde budem dugo".

Na to je generalni menadžer Lejkersa Pelinka rekao da će Slovenac već u sredu trenirati i igrati košarku "pet na pet" sa saigračima.

Povreda je prošlost

"Prvi put sam odmorio i bio strpljiv u oporavku. Obično bih žurio nazad na teren posle povrede, ali sada sam blizu povratku na teren i stoprocentnoj spremnosti".

Autor: Marija Radić