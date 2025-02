SRBIJA I NIŠ SU PONOSNI! Ženski svetski boks stigao u grad na Nišavi: Srbija prvi put domaćin! OČEKUJE NAS SPEKTAKL! (FOTO)

“Vilin Grad” okupiće najbolje vile plemenite veštine na planeti. U Gradskoj kući u Nišu održana je konfernecija za medije gde je najavljeno Svetsko prvenstvo za žene koje će pod svodovima hale “Čair” od 8. do 16. marta 2025. ugostiti sam krem ženske plemenite veštine.

Niš, drugi po veličini grad u Srbiji i jedan je od najstarijih gradova na Balkanu, nastavlja tradiciju održavanja velikih sportskih takmičenja kako na lokalnom tako i međunarodnom nivou. Kroz legendarnu halu “Čair” prodefilovaće oko 400 bokserki iz oko 70 zemalja sveta u 12 težinskih kategorija. Očekuju nas vrhunski mečevi, borbe u kojima će svaka bokserka izgarati za pobedu, u kojoj ulog nisu samo medalje, već i bogate novčane nagrade. Osvajačici zlatne medalje IBA (Međunarodna boks Asocijacija) uručiće 100.000 dolara, za srebro sledi nagrada od 50.000, bronza iznosi 25.000, dok je za četvro mesto obezbeđeno 10.000 dolara.

“Izuzetno mi je drago što smo danas ovde u Nišu, što počinjemo jedan veliki istorijski spektakl i želim da pozdravim pre svega sve učesnike, sportiste koji ste u ovoj sali, ali i sedmu silu koji su nam zaista kao što vidim ispred sebe pružila veliku podršku. Naime, ovo Svetsko prvenstvo za žene prvi put se održava u Srbiji. Mi smo organizovali Svetsko prvenstvo za muškarce 2021. godine, Evropsko prvenstvo prošle godine, ali ovo je zaista istorijski trenutak i za naš sport, jer imamo priliku da Srbija i Niš budu centar Svetskog ženskog boksa odnosno centar Svetskog boksa. Zaista će biti u hali Čair nešto nije do sad viđeno na ovim prostorima, zasigurno i zahvaljujući Svetskoj bokserskoj Asocijaciji IBA, od koje smo dobili veliku podršku. Nagradni fond IBA koji obezbeđuje za osvajačice medalja biće 2.500.000 evra. Isto tako podrška u organizaciji u finansijskom smislu omogućava nam da ne moramo da koristimo sredstva budžeta Republike Srbije. Grad Niš, gradonačelnik nam je omogućio da dobijemo halu Čair i lokalni transport, a što se tiče finansija na njegovo insistiranje, ta sredstva želi da podeli lokalnim sportskim klubovima i to smo zaista pozdravili jer zaista tako i treba da bude i kada dođemo sa strane mi treba nešto da damo lokalnom sportu i da taj sport nešto dobije, a ne da kao što to mnogi žele, uzimaju. Zahvaljujući dosadašnjim aktivnostima koje je Bokserski Savez Srbije sproveo dobili smo reputaciju da možemo da se kandidujemo za ovaj šampionat, i pored nekoliko zemalja koje su bile kandidati za dobijanje ovog takmičenja, naš prijatelj, predsednika IBA Umar Kremlev i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić su se čuli i dogovorili. Predsednik Vučić je zamolio gospodina Umara da organizaciju dobije Srbija i tada su i dogovorili da to ne bude u Beogradu već da bude u Nišu. Tako da je izuzev toga i predsednik Vučić predsednik organizacionog odbora ovog šampionata i ja verujem zaista da ono što ćemo pokloniti gradu će biti velika stvar i za boks i za sport i za našu državu, naravno i za Niš. Ceremonija otvaranja 8. marta na Međunarodni dan žena. Imaćemo besplatan veliki koncert Pedje Jovanovića, ali i prateći program na ceremoniji otvaranja i uživo prenos na televiziji Arena Fight, tako da nas čeka zaista jedan veliki spektakl koji će se prenositi u celom svetu i verujem da će Nišlijke i Nišlije i cela Srbija biti ponosni na ovaj događaj i šampionat“ – rekao je predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Ženska boks selekcija Srbije nakon priprema koje je odradila u Zavodu sa sport i medicinu sporta u Košutnjaku, kao i učešća na pripremnom takmičenju, tradicionalnom međunarodnom 62. po redu “Beogradskom pobedniku” uputiće se u Niš i boriti na najvažnijem turniru u sezoni 2025.

"Niš je grad koji je oduvek bio riznica sportskih šampiona i izuzetan domaćin velikih sportskih šampionata, od evropskih do svetskih, od mladih i juniorskih kategorija do seniorskih i profesiolanih. Srbija nastavlja sa organizacijama velikih sportskih manifestacija, prvenstava, šampionata. Verujem da će svi gosti i učesnici uživati u gostoprimstvu Niša koji je prepoznatljiv po ljudima velikog srca i velikih domaćina i želim svima da ponesu najlepše uspomene u njihovim karijerama upravo iz naše zemlje” – rekao je državni sekretar u Ministarstvu sporta Ognjen Cvjetičanin.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović sijao je od zadovoljstva i ponosa na činjenicu da najbolje bokserke sveta stižu u grad na Nišavi.

“Nišlije su poznate kao ljudi koji rado primaju goste, a danas je ovo na još višem nivou jer se radi o manifestaciji koja će dići i podići grad Niš u visinu. Svetsko prvensvo u boksu za žene je nešto što će ostaviti jak pečat u našem gradu i zaista posebnu zahvalnost dugujem predsedniku Bokserskog saveza Srbije Nenadu Borovčaninu što se posebno založio za nas i što je Grad Niš dobio ovo takmičenje da na pravi način pokažemo šta umemo. Takođe velika zahvalnost generlanom sekretaru IBA Krisu Robertsu koji je ovde sa nama, Ministarstvu sporta Republike Srbije i svim ljudima koji stoje iza ovog takmičenja. Niš živi košarku tokom februara, Niš će živeti boks toko marta. Niš će biti grad sporta, boksa, velikih šampiona plemenite veštine, grad koji promoviše prave vrednosti. Boks je u Nišu sport sa tradicijom vekovima, još od vremena dok su se takmičili iza zidina tvrđave, do dana današnjeg živi. Niš će i dalje biti grad sporta i prepoznavaće prave vrednosti. Očekuje nas spektakl u martu” – rekao je gradonačelnik Niša Pavlović.

Generalni sekretar Međunarodne boks federacije Kris Roberts srećan je i zadovoljan činjenicom da je Niš domaćin ovog istorijskog šampionata.

„Međunarodna boks federacija je dom boksa i dovešćemo naše bokserke u Niš da nastupaju na najvišem nivou. Svetsko prvenstvo je globalno takmičenje, broj jedan u svetu. Naporno smo radili zajedno sa Bokserskim savezom Srbije da ovaj događaj bude zaista nezaboravan, i uveren sam da ćemo održati fantastično prvenstvo sa mogućnošću za novčane nagrade i važno je da stvorimo te uslove za naše žene da se takmiče” – rekao je Roberts.

Osvajanje svetskog zlata 2022. irskoj i IBA svetskoj šampionki, evropskoj šampionki i osvajačici zlatne medalje na Igrama Komonvelta, Ejmi Brodherst.

“Čast mi je što danas prisustvujem konferenciji za novinare za predstojeće Svetsko prvenstvo koje se održava u Srbiji. IBA svetsko prvenstvo ne samo da zauzima posebno mesto u mom srcu, već je to i neverovatna prilika za svakog talentovanog sportistu širom sveta da se okupe i takmiče jedni protiv drugih. IBA je stvorila neverovatnu priliku sa ovim prvenstvom i prethodnim prvenstvima dodelom novčanih nagrada. IBA je na mnogo načina promenila živote mnogih sportista, uključujući i moj i zahvaljujući novčanoj nagradi koji sam dobila od njih osvajanjem zlata 2022. kupila sam svoj prvi dom koji je sada sigurnost za mene, mog supruga i našeg sina koji će stići u maju. Da nije bilo mogućnosti koje IBA pruža za nas sportiste, mnogi od nas bi i dalje živeli živote kroz koje je teško proći dok još uvek treniraju puno radno vreme” – istakla je Brodherst.

Finalne Svetsko prvenstva u boksu za žene 2025. zakazano je za 16. mart 2025. u hali „Čair“. Ulaz na mečeve će biti besplatan za sve ljubitelje plemenite veštine, što je poklon Gradu Nišu.



