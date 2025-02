POBEDA BROJ 15 UPISANA! Zvezda sve bliža četvrtfinalu, PAO JE I ASVEL U UŽARENOJ ATMOSFERI BEOGRADSKE ARENE!

Košarkaši Crvene zvezde upisali su 15. pobedu u Evroligi i napravili još jedan veliki korak ka plasmanu u plej-of.

Crveno-beli su u okviru 25. kola savladali Asvel u Beogradu rezultatom 73:66 (19:18, 17:13, 20:17, 17:18).

Francuski tim je doživeo 14. poraz.

U domaćem timu su se svih 12 igrača upisali u strelce. Kenan je postigao 11 poena, Kalinić i Miler-Mekintajer po 10, Bolomboj sedam.

Kod gostiju Maledon je ubacio 13, Bentil 12, a Lovernj i Sako po osam.

Crvena zvezda se u punoj "Areni" dosta mučila sa žilavim gostima. U nekoliko navrata je domaći tim pravio dvocifrenu prednost, a onda dozvoljavao gostima da uhvate priključak.

Zvezda je sredinom poslednje četvrtine stekla 14 poena prednosti, ali je Asvel ponovo uneo dramu serijom 9:0. Ipak, u finišu su domaći igrači bili prisebniji i uspeli da sačuvaju prednost.

Tim Janisa Sferopulosa već za dva dana igra novu utakmicu, i to u gostima poslednjeplasiranoj Albi.

40 minut - Kalinić je sa linije bacanja povećao rezultat na 70:61. Robertson smanjuje na 70:63. Kalinić poentira za 72:63. Njegov deseti poen. De Kolo smanjuje na 72:66. Braun je polovičan sa penala - 73:66.

39 minut - Miler-Mekintajer je pogodio važne poene - 68:61. Njegov deseti poen.

38 minut - Maledon pogađa pod faulom - 66:60. Crvena zvezda je četiri minuta bez poena. Sferopulos zove tajm-aut. Maledon je pogodio dodatno bacanje, njegov 13. poen - 66:61. Asvel je u seriji 9:0.

36 minut - Sako pogađa pod faulom - 66:56. Pogodio je i dodatno - 66:57. Sako je u ritmu, ponovo je fauliran pri šutu. Pogodio je jedno od dva - 66:58.

35 minut - Sako smanjuje na 66:54.

34 minut - Gedraitis pogađa trojku, njegovih pet poena u poslednjoj četvrtini - 63:52. Kenan pogađa sa osam metara za tri - 66:52.

32 minut - Herison smanjuje na 60:50. Herison još jednom posle ofanzivnog skoka poentira - 60:52.

31 minut - Gedraitis zakucava u kontri - 58:48.

30 minut - Bolomboj u kontri pogađa za dva pod faulom. Precizan je za 53:45. Kalinić pogađa trojku - 56:45. Bentil uzvraća trojku - 56:48. Njegov 12. poen.

28 minut - Bentil u kontri poentira za 47:41. Tajm-aut za Sferopulosa.

27 minut - De Kolo upisuje šesti poen - 46:39. Braun je polovičan sa penala - 47:39.

26 minut - Asvel je odavno izašao iz bonusa. Petrušev je polovičan sa linije bacanja - 46:35. Maledon pogađa iz igre - 46:37.

25 minut - Izuzetno čvrsta treča četvrtina. Kalinić pogađa sa linije penala - 43:33.

22 minut -Maledon postiže svoj osmi poen - 40:33. Bolomboj je precizan za 42:33.

21 minut - Miler-Mekintajer otvara drugo poluvreme - 38:31. Nedović u kontri dodaje dva poena - 40:31.

