Čuvena teniserka doživela debakl, pa najavila da ide u penziju: Bila najbolja na svetu, osvojila dve GS titule

Rumunska teniserka Simona Halep (33), svojevremeno najbolja igračica sveta, najavila je povlačenje iz tenisa nakon što je poražena od Lućije Bronzeti rezultatom 6:1, 6:1 na Transilvanija Openu!

Simona je 2017. bila najbolja na svetu, tokom karijere je uzela Rolan Garos i Vimbldon, dok je u poslednjih nekoliko godina imala problema sa suspenzijom zbog dopinga.

Kazna joj je smanjena, vratila se na teren, ali to više nije ona stara Halep.

- Ja sam ispunjena osoba. Nikada nisam sanjala da ću postići ovo. Moja porodica je bila uz mene od samog početka. Bez njih, ne bih bila to što sam danas. Volim ih i zahvalna sam im što su me podržavali u svakoj odluci koju sam donela i donosim! Odluku donosim sa spokojnim duhom. Moje telo više ne može da postigne ono što je nekada moglo. Znam šta to znači. Zbog toga sam želela da dođem u Kluž danas, da igram pred vama i kažem zbogom na teniskom terenu! Ko zna da li ću se vratiti... Ovo je poslednji put da igram ovde... Ne želim da plačem - poručila je.

