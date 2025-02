JOKIĆ POKUPIO VREDNO PRIZNANJE I UŠAO U ISTORIJU DENVERA! Postavio je novi rekord - niko ne može da ga zaustavi, sada je stigla nagrada!

Kao što je i očekivano, najbolji igrač meseca Zapadne konferencije u NBA ligi je srpski košarkaš Nikola Jokić.

Briljira Jokić konstantno, već dugo drži svoj fantastičan nivo, a tako je bilo i u januaru nakon čega je pokupio vredno priznanje, i to osmi put u karijeri.

Momak iz Sombora je na taj način postavio rekord u istoriji Denvera, pošto ima najviše nagrada ovakvog tipa.

The @Kia NBA Players of the Month for January! #KiaPOTM



West: Nikola Jokić (@nuggets)

East: Giannis Antetokounmpo (@Bucks) pic.twitter.com/vIzrR2c4fx