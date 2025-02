GVARDIOLA PSIHIČKI NIJE DOBRO: Čuveni fudbaler progovorio o problemima trenera Sitija

Debakl Mančester sitija u derbiju sa Arsenalom (1:5) samo je poslednji u nizu dokaz da se "građani" nalaze u izuzetno lošoj formi.

Siti 15 kola pre kraja ima 15 bodova manje od vodećeg Liverpula, koji ima i utakmicu manje, pa je teško očekivati da će uspeti da odbrani titulu. Uz to, u plej-ofu Lige šampiona igraće protiv Reala iz Madrida, što ne obećava baš lepe vesti.

Spekuliše se da bi Pep Gvardiola mogao da ode ukoliko Siti ispadne od Reala.

I dok mnogi Gvardioli okreću leđa, u njegovu odbranu je stao niko drugi do bivša velika zvezda Arsenala Tjeri Anri.

Anri je sa Pepom sarađivao u Barseloni, a posle utakmice Arsenal - Mančester siti istakao je da mu je žao što njegov dobar drugar prolazi kroz težak period.

‘It’s not easy’ – Henry reveals sympathy for Pep Guardiola after own marriage split with Man City boss ‘not usual self’https://t.co/fViuabbbpE