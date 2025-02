NEMA VIŠE PRODUŽETAKA: UEFA uvodi novo pravilo?

Evropska fudbalska federacija mogla bi ukinuti produžetke u nokaut fazi sva tri svoja evropska takmičenja, počevši od sezone 2027/28.

Ukoliko bi se to donelo kao odluka, penali bi se odmah izvodili nakon 90 minuta igre.

Iz UEFA su potvrdili da se o ukidanju produžetaka vode neformalni razgovori, no konačni predlog još uvek nije ugledao svetlost dana. Mala je verovatnoća da će do promene doći pre 2027. godine, budući da do tada traje aktuelni ugovor o televizijskim pravima, a sve mora ratifikovati i Izvršni odbor Uefa, prenosi "Gardijan".

Poslednju veliku promenu u pravilima odobrili su 2021. godine, kad je ukinut gol u gostima.

U međuvremenu je elitno klupsko takmičenje dobilo novi format, pa tako sada svaki klub u grupnoj fazi igra osam utakmica, što definitivno nije pomoglo u rasterećivanju igrača. Osim toga, dodatno opterećenje za veći broj igrača sada je učešće 12 evropskih klubova na FIFA Svetskom klupskom prvenstvu, koje se u julu i avgustu igra u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ukidanje produžetaka moglo bi biti dočekano sa odobravanjem među klubovima koji tokom jula i avgusta moraju igrati kvalifikacije, uz ionako naporan režim priprema i početka domaćih prvenstava, piše "Gardijan".

Autor: Snežana Milovanov