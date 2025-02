'STEROIDI SU OK, ALI MET...' Krijos o dopingu u 'belom sportu': Teniski svet je poludeo

Australijski teniser Nik Kirjos reagovao je na vest o suspenziji Gonsala Oliveire, kome je izrečena disciplinska mera zbog dopinga.

Međunarodna teniska jedinica za integritet (ITIA) je 5. februara objavila potvrdu da je Oliveira zvanično suspendovan zbog korišćenja zabranjene supstance metamefetamin.

"Steroidi su okej, ali met... Teniski svet je poludeo", napisao je Kirjos.

Nick Kyrgios reacting to Gonçalo Oliveira testing positive for meth



"Steroids are fine but this is wild 😂 tennis world gone mad 😅" pic.twitter.com/FXRNDW8GHj