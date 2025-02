Zvezda preživela Albu! Crveno-beli se mučili protiv svog 'najtežeg protivnika', pa u drami na savršen način završili duplo kolo

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su novu pobedu u Evroligi, pošto su u utakmici 26. kola u Berlinu savladali Albu, rezultatom 77:71.

Na savršen način je Crvena zvezda završila duplo kolo u Evroligi. Nije bilo lepo, nije bilo lako protiv tradicionalno paklenog rivala, ali je tim Joanisa Sferopulosa iščupao pobedu i tako stigao do skora 16-10 u Evroligi i, makar trenutno, trećeg mesta na tabeli.

Igralo se u serijama, nisu crveno-beli uspeli da se na samom početku odlepe i lako završe meč. Alba je bila žilav rival, imala je i prednost na početku poslednjeg kvartala, ali je Zvezda, pre svega dobrom odbranom, privela meč kraju i tako upisala treći vezani trijumf u eliti.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Filip Petrušev sa 17 poena, a jedini dvocifren uz njega je sa 11 bio Ajzea Kenan. Kod domaćina, Dejvid Mekormak je ubacio 18 poena uz deset skokova, Mateo Spanjolo je imao 15, koliko i Met Tomas.

Poenima Petruševa je Zvezda počela utakmicu u Berlinu, ali je od samog starta bilo jasno da crveno-bele čeka težak zadatak. Nije tim Joanisa Sferopulosa uspevao da pronađe ritam u napadu, ređale su se izgubljene lopte, što je nemačka ekipa koristila, a mini-serijom stigla i do prednosti od 7:4.

Nismo mnogo lepšu košarku gledali ni u nastavku prve deonice. Oba tima su gubila lopte kao na traci, a na dva minuta pred kraj prve deonice bilo ih je kombinovano već 13. Trojke Mekintajera i Nedovića su pokrenule Zvezdu, ali je Mekormak, gotovo sam, držaoo Albu u igri. Prvih deset minuta završeno je trojkom Kenana za prednost šampiona ABA lige (15:13).

Iako je Kenan trojkom otvorio drugi deo meča, ponovo srpski velikan nije uspevao da se odlepi. Nezaustavljiv je u reketu bio Mekormak, koji je nanizao četiri poena i brzo vratio Nemce u egal (22:22).

Nijedna ekipa nije uspevala da stekne ozbiljnije vođstvo, igralo se u mini-serijama, ali je finiš prvog poluvremena konačno pripao Zvezdi. Prvo su trojke Dobrića i Gedraitisa donele plus pet gostima (33:28), da bi nalet Albe odbili Petrušev i Braun, pa su crveno-beli na predah išli sa prednošću (40:35).

Iako se činilo da bi Crvena zvezda mogla da se odmakne i lakše privede meč kraju, s obzirom da je prednost porasla početkom treće deonice (45:37), Alba se ponovo vratila u meč.

Ubacili su Nemci dve vezane trojke, a serijom 8-0 su se potpuno i vratili u susret. Ušli su gostujući igrači tada i u nepotrebnu nervozu, Nikola Kalinić je dobio tehničku, ali je u tim momentima Zvezdi posao olakšao Mekormak, koji je utakmicu već u trećem kvartalu završio zbog pet faulova.



Imao je Sferopulosov tim i sedam poena viška u finišu trećeg kvartala (59:52), ali su trojke Spanjola i Tomasa održale Nemce, da bi košem Rapika Alba i povela početkom poslednjeg kvartala (62:61).

Bilo je jasno da će tim sa boljim živcima pobediti u Berlinu, a ponovo je, kao u mnogo mečeva ove sezone, to bila Crvena zvezda. Kenan je ubacio bitnu trojku, razigrao se i Petrušev u finišu, a pre svega je odbrana šampiona Srbije bila na nivou.

Nakon pogođenih bacanja Gedraitisa je Zvezda rivalu pobegla na plus sedam (75:68), trojka Tomasa je vratila dramu, ali Alba više od toga nije mogla – Nedović je sa linije za slobodna bacanja postavio konačnih 77:71.

Crveno-beli su na skoru 16-10, a nakon tronedeljne pauze u Evroligi čekaju Žalgiris u 27. rundi. Sa druge strane, Alba ima skor 4-22, a posle odmora će gostovati Efesu u Istanbulu.



38. minut - 68:75

Delou pogađa iz drugog napada Albe. Gedraitis fauliran ide na liniju penala, pogađa.

37. minut - 66:73Gedraitis pogađa na aistenciju Mekintajera.

36. minut - 66:71

Pogađa Delou nakon prodora.Nedović pravi faul u napadu.

35. minut - 64:71

Jago pogađa važnu trojku, tajm-aut Alba. Petrušev pogađa iz reketa za +7.

34. minut - 64:66

Pterušev pogađa iz poluhoroga.

33. minut - 64:64

Spanjolo donosi novo izjednačenje.

32. minut - 62:64

Alba sa četiri poena Rapikea prelazi u vođstvo. Sferopulos traži tajm-aut. Jago pogađa uz faul. Pogađa i dodatno slobodno bacanje.

31. minut - 58:61

Tomas pogađa novu trojku. Petrušev fauliran, pogađa oba bacanja.

Kraj treće četvrtine - 55:59

Spanjolo pogađa trojku, Zvezda u minimalnom vođstvu pred poslednju deonicu.

29. minut - 52:59

Kalinić polaže nakon sjajnog poteza

28. minut - 52:57

Kenan pogađa važnu trojku. Bolomboj je iznudio peti faul Mekormaka, najboljeg igrača Albe na ovom meču. Pogađa sa penala.

27. minut - 52:52

Mekintajer polovičan sa bacanja, Zvezda katastrofalna sa linije penala. Spanjolo donosi izjednačenje. Kalinić ponovo na liniji penala, siguran ovaj put. Mekormak efektno zakucava

25. minut - 48:49

Kalinić dobija tehničku zbog protesta, Bolomboj fauliran, televizijski tajm-aut. Tomas pogađa bacanja, potom Bolomboj polovičan.

24. minut - 47:48

Dobriić trojkom prekida seriju Albe. Šnajder sa distance, siguran

23. minut - 43:45

Dobrić fauliran, pogađa jedno bacanje . Mekormak je dobio četvrtu ličnu grešku. Tomas pogađa za tri sa druge strane. Delou nova trojka za Albu

22. minut - 37:44

Petrušev pogađa iz kontre uz faul, promašuje dodatno bacanje. Tomas smanjuje sa linije penala.

21. minut - 35:42

Kalinić pogađa nakon prodora.

Poluvreme - 35:40

Jago i Braun pogađaju za kraj prvog poluvremena. Crveno-beli imaju +5 pred odlazak na odmor.

19. minut - 33:37

Jago promašuje zicer, Spanjolo kažnjava iz kontre. Tajm-aut Sferopulos. Pogađa potom Mitrović.

18. minut - 31:35

Dobrić pogađa flouter nakon sjajne akcije. Vajt trojkom prekida seriju Zvezde.

17. minut - 28:33

Petrušev ponovo na liniji bacanja, pogađa oba ovaj put. Nezaustiavljivi Mekormak siguran sa penala. Dobrić pogađa sa tri. Nakon kontre i Gedraitis pogađa za tri . Zvezda ima +5, tajm-aut Gonzales.

14. minut - 20:22

Kenan pogađa sa distance. Spanjolo nakon greške Jaga u napadu, pogađa od tablu.

13. minut - 18:20

Mekormak prekida prazne minute oba tima. Serija grešaka na obe strane. Sferopulos reaguje, tajm-aut.

11. minut - 16:20

Nova trojka Kenana, vraća Olinde istom merom. Bolomboj fauliran pogađa oba penala.

Kraj prve četvrtine - 13:15

Trojkom Kenana, Zvezda je rešila prvu četvrtinu u svoju korist.

9. minut - 13:12

Spanjoio pogađa za novo vođstvo Albe

8. minut - 11:12

Petrušev fauliran, ide na liniju penala. Pogađa oba

6. minut - 11:10

Mekormak pogađa nakon skoka. Nedović vraća trojkom . Alim potom dobra akcija domaćina i ponovo Mekormak.

5. minut - 7:7

Milermekintajer trojkom prekida seriju grešaka na obe strane.

4. minut - 7:4

Poentira Mekormak, Zvezda nervozna u napadu, previše komplikuju crveno-beli.

3. minut - 5:4

Tomas pogađa trojku za prvo vođstvo domaćina.

2. minut - 2:4

Delou postiže prve poene za domaćina, Kalinić pogađa nakon lepog prodora .

1. minut - 0:2

Petrušev pogađa uz faul na otvaranju meča. Promašuje dodatno bacanje.

1. minut - Utakmica je počela

Zvezda kreće u petorci Mekintajer, Dobrić, Kalinić, Braun, Petrušev

Zvezda je samo bez duže povređenog Dauma, a van protokola ostali su Miloš Teodosić i kapiten Branko Lazić.

Sferopulos pred Albu

"Igramo sa Albom Berlin u gostima. Svako gostovanje je teško u Evroligi. Nema sumnje da je Alba specifičan tim sa sjajnim ritmom – jedan od najbržih u ligi. Pitanje je kako ćemo konzervirati energiju u utakmici. To je važno, svako od naših igrača treba da napravi korak dalje i da gura do svojih limita, jer za nas to će biti četvrta utakmica u sedam dana. Za mene je ovo glavna briga, energijom moramo da se borimo protiv dobrog tima. Sa druge strane, taktičke, moramo da pratimo plan i organizaciju igre. Moramo da pratimo plan i da izvršimo plan. Svi zu zdravi osim Dauma. "

Alba bauk za Zvezdu

Alba je najslabiji tim Evrolige, nalazi se na poslednjem mestu sa svega četiri pobede, ali je Zvezdi tradicionalno izuzetno neprijatan rival. Od dosadašnjih šest mečeva u Berlinu, Alba je dobila čak pet, a crveno-beli samo jedan i to tek posle produžetka.

Zvezda želi novu pobedu u paklenom ritmu Crveno-beli nakon 25. kola imaju fantastičan skor 15-10 i trenutno se nalaze na petom mestu na tabeli koje vodi direktno u plej-of. Zvezda je u paklenom ritmu takmica, ovo će im biti čak četvrta utakmica u poslednjih šest dana. Crveno-beli su najpre savladali Partizan u petak u evroligaškom derbiju kao gosti, potom u nedelju savladali Igokeu u Laktašima u regionalnoj ABA ligi. Zatim su u utorak srušili Asvel u Beogradu u prvom meču evroligaškog duplog kola, a samo dva dana kasnije očekuje ih novi izazov u Berlinu.

