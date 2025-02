VASA MICIĆ TREJDOVAN ZA JUSUFA NURKIĆA: Srpski as ide u Arizonu

Srpski košarkaš Vasilije Micić nastaviće karijeru u Finiks Sansima.

Srpski košarkaš, Vasa Micić trejdovan je u Finiks Sanse, pošto je u poslednjim satima "prelaznog roka" u NBA ligi došlo do trejda između Šarlot Hornetsa i Finiks Sansa!

Da sve bude interesantnije, iz Finiksa je u Šarlot poslat košarkaš Bosne i Hercegovine, Jusuf Nurkić, prenosi dobro obavešteni Šams Čaranija iz ESPN-a.

Zajedno sa Vasom Micićem će put Finiksa i Kodi Martin, kao i pik druge runde na NBA draftu planiran za 2026. godinu, a koji je bio u vlasništvu Šarlot Hornetsa.

Sa druge strane, Šarlot će zajedno sa Nurkićem dobiti i jedan pik prve runde iz iste godine.

Ono što se već "šuškalo" neko vreme jeste odlazak Vase Micića iz redova Šarlota. Bilo je jasno da u Hornetsima žele da iniciraju trejd, ali samo nije bilo poznato u redovima koje franšize bi srpski reprezentativac nastavio svoju karijeru.

Micić je ove sezone u proseku beležio 7,5 poena po utakmici za Šarlot uz 2,4 skoka i 3,5 asistencija.

Sa druge strane, Nurkić je ove godine stao na 8,6 poena uz 9,2 skokova i 1,9 asistenciju po susretu.

The Phoenix Suns are trading Jusuf Nurkic and a 2026 first-round pick to the Charlotte Hornets for Cody Martin, Vasilije Micic and a 2026 second-round pick, sources tell ESPN. pic.twitter.com/epRJty7lid