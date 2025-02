BOGDAN BOGDANOVIĆ TREJDOVAN U LOS ANĐELES: Srpski reprezentativac ima novi klub

Kao što se i očekivalo, srpski košarkaš Bogdan Bogdanović trejdovan je u smiraj prelaznog roka od strane Atlante i postao je novi igrač Los Anđeles Klipersa.

Tim iz El Eja je napravio takav dogovor sa Hoksima da su u razmenu uključeni Terens Man i Bons Hajland koji idu u Hokse, dok će Klipersi pored Bogdanovića dobiti i tri pika druge runde.

Odlazak Bogdanvoića iz Atlante je bio očekivan, već nekoliko utakmica nije bio u sastavu. Opet, neke pouzdane infromacije govorile su da će Srbin završiti u Milvokiju.

Klipersi su Bogdanoviću treći klub u NBA, pored Sakramenta i Atlante u kojoj je bio od 2020. godine. Podsetimo, pred kraj trejda klub je promenio i Vasilije Micić.

