Nedavno je šokirao Đokovića, a sada je napravio haos na terenu: Teniser ponašanjem ostavio javnost bez teksta

Američki teniser Rajli Opelka plasirao se u narednu rudnu turnira u Dalasu, ali je njegov meč protiv Kamerona Norija obeležio skadal i svađa sa sudijom koju je imao!

Opelka je najpre poludeo zbog jednog navijača koji je glasno vikao prilikom servisa, da bi nedugo zatim napao sudiju Grega Alensvorta.

- Radiš li ovo namerno ili šta? Idi unutra, druže - vikao je ka navijaču Opelka koji je na startu 2025. godine dobio Novaka Đokovića u Brizbejnu.

Sudija je Opelku dosudio kaznu zbog ovog izliva besa, što je izazvalo žestoku raspravu između njih. Teniser je pokušao da iznese svoj stav, insistirajući da sudija nije adekvatno kontrolisao publiku, dok je Alensvort ostao pri svojoj odluci.

Nakon meča, Opelka nije štedeo sa kritikama na račun sudije.

- Greg Alensvort je najgori sudija, kao što smo pričali u svlačionici sa svim igračima. To je slučajnost, doslovno pre dva dana. Definitivno najgori sudija na turu. Skoro je promenio ishod meča samo zato što nema pojma šta radi.

A fan was bothering Reilly Opelka during his service motion, Opelka responded and was given a point violation…



He’d end up holding and winning the match but this feels like a very poor job of umpiring pic.twitter.com/s05wSstKJ0