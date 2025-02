Trejd Luke Dončića iz Dalas Maveriksa u Los Anđeles Lejkerse šokirao je čitavu planetu i centralna je tema svetskih medija već danima.

Zbog odlaska Slovenca u Dalasu je zavladao opšti haos, a besni navijači čak su pretili smrću generalnom menadžeru Maveriksa Niku Herisonu.

Na društvenim mrežama pojavila se i fotografija uslikana 7. januara 2025. godine u kafiću koji se zove "Ascenšn" u hodniku "Kresent kort" hotela u Dalasu. Nju je napravio izvesni Asad Munir, inače navijač Lejkersa, a na fotki se nalaze Niko Herison i Rob Pelinka.

Munir je prepoznao generalnog direktora Lejkersa Roba Pelinku, ali ne i njegovog sagovornika, te kada je napravio fotografiju nije ni slutio da je zabeležio istorijski trenutak.

- To je samo slika. Nisam se radovao oko toga, ali onda kada sam sve povezao i kada sam shvatio u kakvom je odnosu pomislio sam, "vau". Nisam imao ideju ko je Niko uopšte - rekao je Munir koji je za "WFAA" potvrdio putem računa sa kreditne kartice da je u istom hotelu popio kafu 7. januara, a slika je napravljena u 12:06 tog dana.

Pogledajte fotografiju koja će, sasvim smo sigurni, postati kultna:

CAUGHT ON CAMERA 📸 | Here's the coffee shop meetup moment when Mavs GM Nico Harrison and Lakers GM Rob Pelinka started Luka Doncic trade talks, shifting the landscape of the NBA.



STORY: https://t.co/Hp3urdZrDF pic.twitter.com/mXivcq8Nsr