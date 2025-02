NIJE VIŠE 13: Bogdanović odabrao novi broj u Klipersima! Jedna slučajnost je vezana za Partizan

Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović u novom timu će nositi novi broj.

Posle trejda iz Atlante u Los Anđeles Kliperse, Bogdanović je preuzeo broj 10, umesto dosdašnje "trinaestice".

Interesantno je da je broj 10 u Klipersima nosio otac sadašnjeg košarkaša Partizana Dvejna Vašingtona.

Bogdan Bogdanović (@LeaderOfHorde) will wear No. 10 for the #Clippers. Number last worn by Daniel Theis in 2024. #NBA pic.twitter.com/u5oMvha0Zp