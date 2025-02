PRVI SNIMAK MEČA NAKON KOJEG JE MLADI BOKSER UMRO: Primio preko 20 vezanih udaraca u glavu, sudija reagovao PREKASNO (VIDEO)

Mladi irski bokser Džon Kuni (27) umro je nakon boks meča protiv Nejtana Hauelsa, pošto je pretrpeo teške povrede!

Na meču je primio ogroman broj udaraca direktno u glavu, usled čega je došlo do značajnih povreda, oštećenja, a potom i same smrti.

Iako na prvi pogled na snimku ne može da se vidi ništa dramatično, sve deluje kao običan boks meč, ne sme se zaboraviti da svaki udarac ostavlja posledice, što je Kuni tragično osetio na svojoj koži.

Sudija je nakon više od 20 vezanih udaraca u glavu prekinuo borbu i tehničkim nokautom upisao pobedu Nejtanu.

Očigledno, sudija je prekasno reagovao.

Na snimku možete videti kako je to izgledalo...

Rest-In Peace 🕊️ John Cooney#Boxing is an amazingly BRUTAL sport. Fans always take for granted the dangers these fighters face in the ring.



A fighter shouldn’t be taking 20+ punches to the face with no counters. His team & ref needed to do better. #CooneyHowells pic.twitter.com/FO44s8Erlb