Jovanovićeva i Gorbenko osvajači 62. Beogradskog pobednika

Još jedan “Beogradski pobednik” je iza nas. Ovogodišnji, 62. po redu, baš kao i prethodne godine u pravi plan je izbacio snažni ženski tim srpskog boksa. U hali sportskog centra “Rakovica” takmičilo se 15 zemalja, 115 bokserki i boksera, dominaciju je potvrdila ženska selekcija Srbije kojoj je ovo poslednje takmičenje pred učešće na Svetskom šampionatu koje je na programu u Nišu od 08. do 16. marta 2025. u hali “Čair”.

Trijumfalni pohod ženske boks selekcije 2024. na “Beogradskom pobedniku – memorijal Branko Pešić” rezultirao je velikim pobedama i istorijskim uspehom koje su one donele naše devojke, a to je osvajanje 11 medalja, od toga tri zlata na Evropskom šampionatu održanom u Beogradu.

Turnir koji je već dugi niz godina svrstan u A kategoriju turnira prema Svetskoj bokserskoj asocijaciji, prestižni “Beogradski pobednik” i ove godine protekao je u šampionskom plesu srpskih dama u ringu, ali i novim mladim imenom u muškoj kategoriji koji je pokazao da je budućnost našeg boksa, Dmitrij Artjomovič Gorbenko.

Pehar namenjen najboljoj bokserki 62. po redu “Beogradskog pobednika – memorijala Branko Pešić” otišao je u ruke srpskoj reprezentativki u kategoriji do 52kg Dragani Jovanović. Pehar je uručio generalni sekretar Uduženja bokserskih veterana Srbije i član Upravnog odbora BSS Nebojša Vuković.

“Nakon sjajnog meča sa predstavnicom Maroka Imane El Hasani El Amani, gde sam ubedljivo odnela pobedu dolazim do zlatne medalje na “Beogradskom pobedniku” što mi puno znači i daje mi posebnu dozu samopouzdanja u nastavku sezone specijalno na takmičenje koje nam slediu za mesec dana, a to je Svetski šampionat u Nišu. Bio je ovo poslednji test ujedino i najvažniji pred Prvenstvo planete. Sada idem na kratak predah i nastavljam da upucavam formu za najvažniji dosadašnji izazov u karijeri, Svetsko prvenstvo kojem se jako radujem. Ovo je zajednički uspeh mene i mog trenera Stojana Kneževića i svakim danom smo sve bliži cilju” – rekla je nakon osvajanja trofeja u Beogradu Jovanovićeva.

Za najbolji par ovog prestižnog evropskog turnira u ženskoj kategoriji izabrane su srpske bokserke Nikolina Gajić i Lea Blagojević, kojima je pehar uručio Vukašin Dobrašinović. Najbolja tehničarka turnira je reprezentatvka Srbije Anđela Branković, njoj je pehar predao Uroš Pušković.

Na samom početku finalnog dana 62. po redu “Beogradskog pobednika” naša Snežana Šiljković (do 48 kg) izgubila je od prestavnice Azerbejdžana Anakhanim Ismailove 2:3,Sanja Mitić je u kategoriji do 50 kg pobedila Marokanku Rabab Čedar 4:1, istim rezultatom Dragana Jovanović je savladala Marokanku Imane El Hasani El Amani. Aktuelna seniorska i omladinska Evropska šampionka, naša Sara Ćirković (do 54 kg) je bez borbe došla do zlata jer joj je meč predala Marokanka Vidad Bertal. Ni Anđela Branković (do 57 kg) nije ulazila u ring za finalni meč jer joj je susret predala zemljakinja Jelena Zekić, kao ni zlatna Natalija Šadrina (do 60 kg) kojoj je meč predala predstavnica Gane Sara Amankvah. Ni prošlogodišnja osvajačica “Beogradskog pobednika” naša I Evropska šampionka Kristina Kuluhova (do 63 kg) u finalu nije ulazila u ring jer joj je susret bez borbe predala predstavnica Gane Amanda Ajitej. Usledilo je poraz naše Anastasije Nikolovski (do 66kg) u sudaru sa Marokankom Mouni Toutire 1:4 i Anastasije Bošković (70 kg) protiv od Marokanke Saide Iahmidi. U sudaru dve Srpkinje do 75 kg Nikoline Gajić i Lee Blagojević slavila je Gajićeva 5:0 protiv šampionske sveta u kik boksu. Srebro je osvojila i srpska bokserka Elma Hajrović u sudaru sa Marokanom Hasnae Iarti.



U finalnom meču u kategoriji do 63,5 kg) mladi reprezentativac Srbije Dmitrij Artjomovič Gorbenko savladao je takođe našeg reprezentativca Nazifa Sejdija 5:0 i odlukom žirija osvojio nagradu namenjenu najboljem bokseru turnira.

Za najborbeniji par ovog prestižnog evropskog turnira u muškoj kategoriji izabrani su Kazahstanci (do 75kg) Sanžar-Ali Begalijev i BakerbergenAliškarov. Najbolji tehničar turnira je Austrijanac Aimufuai Laki. Najbolja reprezentacija je domaćin Srbija.

Autor: Snežana Milovanov