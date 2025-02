Srušio sve teorije zavere! Tajson otkrio zašto je ošamario Pola na merenju pred meč

Legendarni američki bosker Majk Tajson odbacio je sve teorije zavere i konačno otkrio zbog čega je ošamario Džejka Pola tokom merenja, nepsoredno pred onaj njihov čuveni meč u smiraj 2024. godine!

Borba nije opravdala očekivanja, uglavnom zbog činjenice da su majka stigle godine, mada je ista imala zanimljivu uvertiru danima. A jedna od stvari koja je povećala tu popularnost jeste upravo pomenuti šamar.

Pol je po dobijanju šamara uzeo mikrofon, te tada poručiod a je sve "postalo lično", dok je Tajson u razgovoru sa "The Sean Hannity Show" govorio o nekim detaljima svog povratka u ring koji su bili malo poznati. Čak je pitao svoju ženu: "Zašto sam to uradio?", vezano za šamar.

U razmišljanju o raznim temama, od Tysonovih zdravstvenih problema, gubitka memorije do njegovih ugovornih obaveza u vezi sa borbom, bivši bokser je podelio svoje misli.

Mike Tyson Slaps Jake Paul During Their Final Face Off, Before Their Fight This Friday.😭 pic.twitter.com/Hkfch5lo7o