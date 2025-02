Moćne reči Đokovića: Evo zbog čega neće u penziju

Najbolji je teniser sveta ikada, osvojio je sve što je moglo da se osvoji, postavo je neverovatne rekorde, ali Novak Đoković i dalje ne želi da odustane od belog sporta! Iako se mnogi pitanju zbog čega sve to radi!

Dao im je Novak odgovor na to pitanje, i to kroz veoma moćne reči i objašnjenje, uz napomenu da je istakao da je u potpunosti zdrav za nastavak sezone i da će najverovatnije u Dohi juriti 100. trofej.

- Mnogi se oko mene pitaju zašto i dalje ovo radim kada sam već postigao sve što sam mogao u tenisu - počeo je Nole razgovor za "Vijesti":

- Prevashodno je to zbog ljubavi prema tenisu, prema sportu. Kao drugo, ima i toga što ja mislim da se kroz tenis najviše razvijam kao osoba, koliko god to čudno zvučalo, ali na teniskom terenu tokom meča ja prođem mali milion emocija - što onih najljepših, što onih najgorih, i sumnji, i kritika, i ekstaze, zadovoljstva, ljutne, besa, svega ostalog... I u tih nekoliko sati se ponekad čak i sramotim sebe kroz šta prolazim i kako se ponašam, sa druge strane kakve mi se misli pojavljuju. U svakom slučaju sam ponosan što kroz sve to mogu da prođem na ljudski i sportski način i da pružim ruku protivniku, bez obzira na to dobio ili izgubio.

Nastavio je Đoković da objašnjava zbog čega i dlaje ne razmišlja o penziji.

- Mislim da su to vrednosti koje sport šalje i zbog čega se ljudi poistovjećuju sa sportistima. Posebno u individualnom sportu, gde moraš prvo da pobediš sebe da bi pobedio onog preko puta mreže. To su sve te životne lekcije kroz koje prolazim, a drugo, stvarno osećam da mojim profesionalnim bavljenjem tenisa i dalje inspirišem mlađe generacija da uzmu ruket, ne samo kod nas, nego i u svetu. To je ono što me pokreće, stvarno mi daje snagu, privilegovana pozicija i status koji imam. Ja bih sad volio da svi igraju tenis, ali bio bih zadovoljan da se bave bilo kojim sportom, sa ili bez lopte, jer aktivnost je ključna, za zdravlje i za sve ostalo, od najmlađih nogu - dodaje Novak.

Autor: Snežana Milovanov