Nije mu bilo spasa: Svetski šampion preminuo nakon jezive nesreće

Svetski mediji ovog jutra doneli su jednu jezivu vest iz Brazila i javljaju da je svetski šampion u bodibildingu, Suel Nogueira, preminuo psole saobraćajne nesreće!

Nogueira je imao 40 godina i tokom kariejre je osvojio 25 titula. Preminuo je psole stravične nesreće na motoru, i to na putu do bolnice.

Nesreća se dogodila još 5. februara u Kuritibi, u brazilskoj saveznoj državi Parana, nakon što se njegov motocikl sudario sa automobilom.

A WORLD champion bodybuilder has died aged 40 after being involved in a motorcycle crash https://t.co/5kup4r9p56https://t.co/jhjLQf4XpF