Ovi mu je jedna od NAJLUĐIH TROJKI! Svi se pitaju kako je Jokić ovo pogodio (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su ekipu Portland Trejlblejzersa sa 146:117 u NBA ligi, a Nikola Jokić ponovo je terorisao protivnika.

Naime, srpski košarkaš meč je okončao sa čak 40 postignutih poena, uz sedam skokova i osam asistencija, za oko 31 minut koliko je proveo na parketu.

Ipak, ono o čemu svi pričaju, jeste neverovatna trojka Jokića u prvoj četvrtini utakmice.

Na oko pet minuta do kraja prve deonice, Jokić je imao loptu u korneru, a ispred njega je sa visoko podignutom rukom stajao Ejton.

I baš kada je delovalo da Srbin nema rešenje, on je napravio korak u stranu, i preko ruke Ejtona pogodio za tri poena, dok su svi šokirano posmatrali ovaj pogodak.

Svi se pitaju kako je ovo ušlo, a ovaj koš bez sumnje je jedan od najluđih pogodaka Srbina ikad u NBA ligi.

NIKOLA JOKIĆ YOU CANNOT BE SERIOUS 🤯🤯



HITS THE TRIPLE FROM THE DEEP CORNER FADING OUT OF BOUNDS 🎯🎯 pic.twitter.com/fSKyJIE35h