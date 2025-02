Izdominirao! Ceo svet je ovo sa NESTRPLJENJEM ČEKAO: Luka Dončić debitovao za Lejkerse (VIDEO)

Još uvek se košarkaški svet nije "oporavio" od neverovatnog spleta okolnosti, i trejda Luke Dončića u Los Anđeles Lejkerse, a slovenački košarkaš već je upisao svoj debi za tim iz Kalifornije.

Zaigrao je Dončić protiv Juta Džeza, i to od prvog minuta, a već nakon nepunih minut u novom dresu, Slovenac je "zaludeo" Amerikance asistncijom.

Naime, nakon svega pedesetak sekundi utakmice, Lebron Džejms uposlio je Dončića, koji je prenuo u prodor ka košu, i baš kada se činilo da će šutnuti, on je asistirao za Hejsa, kojem nije bilo teško da zakuca loptu u koš.

