Prve reči Luke Dončića posle derbija u dresu Lejkersa: Nabacio osmeh na lice i otkrio šta mu je Lebron rekao pre početka utakmice!

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa zabeležili su prethodne noći ubedljiv trijumf protiv Jute 132:113, a meč je obeležio debi Luke Dončića u dresu slavne franšize.

Luka je na debiju u Lejkersima zabeležio 14 poena, pet skokova i četiri asistencije za 23 i po minuta igre.

Nakon meča podelio je svoje prve utiske:

"Kakv je osećaj igrati u dresu Lejkersa", pitao je novinar Luku.

"Specijalan, čoveče. Način na koji su me prihvatili ovde - saigrači, stručni štab, organizatori, svi... Čuo sam mnogo buke dok su me predstavljali, zaista cenim to. Bio je ovo poseban trenutak", rekao je sjajno raspoloženi Luka.

"It was a special moment."@luka7doncic is all smiles after feeling the love from the Lakers organization, players, & fans 💜💛 pic.twitter.com/BfjPPWw3ZO