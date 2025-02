Ligaški derbi uvertira za evropski dvomeč: Partizan AdmiralBet dočekuje Dinamo

Rukometaši Partizan AdmiralBet-a dočekuju ekipu Dinama u derbiju 15. kola domaćeg prvenstva. Crno-beli će odmeriti snage sa Pančevcima u sredu od 18:30, a utakmica će početi minutom ćutanja u čast preminulog rukometaša Nikole Lazića.

Vest o preranoj smrti nekadašnjeg beka Partizana i Dinama, ali i mnogih drugih klubova, zatekla je i duboko potresla sve koji su ga poznavali ili sa njim delili teren. U Nikolinu čast igrači oba tima će u sredu na zagrevanje izaći u majicama sa njegovim likom.

Za tim Đorđa Ćirkovića ovo će biti treći takmičarski meč u poslednjih sedam dana, a na Banjicu dolazi trećeplasirana ekipa Super rukometne lige, koja je u dosadašnjem toku sezone upisala deset pobeda i četiri poraza.

– Radi se o mladoj, talentovanoj ekipi, koja igra sa izuzetnom energijom svih 60 minuta. Bez obzira na kretanje rezultata njihova energija ne pada i to je ono što ih odlikuje. Respektujući tu činjenicu, predstojeći duel shvatamo vrlo ozbiljno. Oni su jedini tim u ovih 14 kola koji je imao priliku da protiv nas ostvari pozitivan rezultat u završnici. Nikome to nismo dozvolili, jedino su oni imali šansu i sve su to činjenice koje sugerišu da nam je potrebna dodatna ozbiljnost. Nalazimo se u specifičnoj psihološkoj situaciji, kada se zbog rezultata koje smo postigli očekuje da do kraja pobedimo u svim mečevima. To neće biti moguće, ako ne pokažemo kvalitet i energiju na terenu – istakao je trener Đorđe Ćirković.

Nikola Crnoglavac, prvi strelac Partizan AdmiralBet-a, očekuje tešku utakmicu, ali veruje da će crno-beli nastaviti da nižu pobede uprkos zahtevnom rasporedu.

– Pančevci imaju izuzetno kvalitetnu ekipu koja dobro trči i ima mlade, perspektivne igrače. Na golu je iskusni Kosanović i dosta su nas namučili u prvom međusobnom susretu. Bili smo u egalu do poslednjeg trenutka, čak su imali napad za remi minut do kraja, ali ga nisu iskoristili. Svakako protivnik kog moramo poštovati. Prolazimo krz vrlo zahtevan period. Plasirali smo se u polufinale Kupa, potom odigrali težak meč sa raspoloženim Vranjem. Sada nas očekuje još jedna ligaška utakmica, a već za vikend dvomeč sa Diomidisom u Evrokupu. Ne trošimo se previše na treningu, jer moramo da čuvamo snagu za utakmice, tako da rešavamo sve kroz priču i trenerovu analizu protivnika.

Ulaz za utakmicu 15. kola Super rukometne lige između Partizan AdmiralBet-a i Dinama je besplatan. Prenos možete gledati putem sledećeg linka:

Autor: Marija Radić