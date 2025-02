Prelepa Olga Danilović u izdanju koje oduzima dah: Obučena u belo na nepoznatoj lokaciji (FOTO)

Najbolje rangirana srpska teniserka Olga Danilović beleži sjajne rezultate na teniskom terenu, a nije ništa drugačije ni u privatnom životu, pošto je u emotivnoj vezi sa fudbalskim golmanom Janom Oblakom. Isto tako, pored tenisa, Olga Danilović voli i modu, pa tako neretko možemo da vidimo na njenom profilu i neke zaiste zanimljive modne kombinacije.

Olga Danilović je podelila fotografiju sa očigledno toplijeg kraja planete pošto se nazire crni kupaći kostim i preko njega bela haljina sve do poda. Sve to je uklopila sa teksas jaknom i crvenim sandalama, a nije poznato sa kim se nalazi na nepoznatoj lokaciji. Naočare koje je odabrala da ponese su baš one koje će se tražiti ove sezone komad više. Mačkastog su oblika sa debelim crnim okvirom koji njoj kao crnki odlično stoji.

Pošto njenom izabraniku traje drugi deo sezone, najverovatnije joj ne pravi društvo u slobodnom vremenu. Kako bilo, ne sumnjamo da će nadoknaditi ovo vreme koje su razdvojeni.

Autor: Marija Radić