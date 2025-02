Bravo, Laslo: Đere izbacio Top 30 igrača, strašnim preokretom ušao u četvrtfinale Buenos Ajresa!

Srpski teniser Laslo Đere napravio je lep podvig u osmini finala Buenos Ajresa pošto je sa 2:6, 6:1, 7:6(2) izbacio 27. igrača sveta i četvrtog nosioca na turniru Alehandra Tabila.

Đere je posle više od dva sata i gre na šljaci Argentine uspeo da napravi veliki rezultat, da dođe do osam najboljih na turniru tako što je dobio dva meča u kvalifikacijama i dva meča u glavnom žrebu.

Poslednji mu je bio ogroman test koji je uspešno prošao i sada se ponovo nalazi na samo korak od povratka u svetskih Top 100 gde je dugi niz godina orbitirao.

Narednom pobedom na ovom takmičenju obezbedio bi i ulazak u društvo gde, po svemu što je radio i radi, pripada, a za to će mu biti potrebno da bude bolji od Sebastijana Baeza ili Tijaga Sejbota Vilda.

Iako se iz prvog seta rezultatski moglo zaključiti da je Laslo odigrao slabo, to i nije bilo toliko tačno. Imao je veliku priliku i dve vezane brejk lopte kod 2:2, a onda je zbog tih propuštenih šansi jednostavno posustao i dopustio protivniku da odgura priču u drugu stranu.

Borio se, ali dva puta je izgubio servis i morao je da pokaže mnogo više - što je on i učinio u drugoj deonici.

Uzeo je za samo 28 minuta i prepustio samo jedan gem. Izgledalo je to prilično nadmoćno, mnogo bolje od protivnika koji je konstantno strahovao u nastavku meča da će da dođe do nove ofanzive. Kao da je falilo baš to malo da Đere prelomi i to malo se baš desilo u taj-brejku.

Tradicionalno Laci igra sjajno u Južnoj Americi, tu mu je pretežno bio veliki rezervoar bodova, a sada je u prilici da napravi podlogu i krene u novi napredak na ATP listi.

Autor: Aleksandra Aras